إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية

afp_tickers

2دقائق

تحقق الشرطة الأسترالية بشأن “حريق مشبوه” بعدما اندلعت النيران في سيارة وضعت عليها لافتة للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في ملبورن الخميس.

وأُحرقت السيارة الخالية التي وضع على سقفها لافتة كتب عليها “عيد حانوكا سعيد” بينما كانت متوقفة عند منزل، بحسب ما أظهرت صور بثّتها شبكة “أيه بي سي”.

وذكرت شرطة فيكتوريا في بيان بأن “الحريق المشبوه” وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن.

وتم إخلاء المنزل كإجراء احترازي.

وقالت الشرطة إن “المحققين تعرّفوا على شخص قد يكون قادرا على مساعدتهم في تحقيقهم ويجرون عمليات بحث بشأن مكانه”.

شددت السلطات الأسترالية القوانين والعقوبات المرتبطة بجرائم الكراهية بعد إطلاق النار الذي استهدف حفلا لمناسبة حانوكا على شاطئ بونداي في سيدني وأسفر عن مقتل 15 شخصا.

وقال الحاخام إيفي بلوك من كنيس حاباد في سانت كيلدا إنه من الواضح أن حادثة إحراق السيارة تندرج في إطار الاعتداءات المعادية للسامية.

وأفاد فرانس برس “نشكر الله لأن أحدا لم يتعرض إلى الأذى.. لكن ما يجري هو تصعيد متواصل مع تكرار هذه الأحداث”.

وأضاف “لا يشعر أفراد جاليتي اليهودية في سانت كيلدا وملبورن بالأمان في منازلهم وبلدهم”.

دجو/لين