إرجاء اجتماع “أوبك بلاس” المقرر الأحد إلى الخامس من كانون الأول/ديسمبر

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أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إرجاء الاجتماع الوزاري لتحالف “أوبك بلاس” المقرر الأحد عبر الإنترنت، إلى الخامس من كانون الأول/ديسمبر.

وجاء في البيان الصادر الخميس بأن اجتماع تحالف “أوبك بلاس” الذي يضم 22 بلدا بقيادة السعودية وروسيا “تغير موعده إلى.. 5 كانون الأول/ديسمبر 2024، نظرا إلى أن عددا من الوزراء سيحضرون القمة الخليجية الـ45 في مدينة الكويت”.

في الأيام الأخيرة، ارتفعت أسعار النفط إزاء احتمال قيام الدول الرئيسية في “أوبك بلاس” بتأجيل زيادة الإنتاج التي كان من المقرر أن تبدأ في كانون الثاني/يناير.

وفي محاولة لتعزيز أسعار الخام، أعلن ثمانية أعضاء في التحالف في وقت سابق من الشهر الجاري تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر.

وقالت أوبك في بيان إن الدول “اتفقت على تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بمقدار 2,2 مليون برميل يوميا لمدة شهر حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2024”.

الدول الثماني التي قررت تمديد التخفيضات هي السعودية وروسيا، بالإضافة إلى الجزائر والعراق وكازاخستان والكويت وعمان والإمارات العربية المتحدة.

وأرجأت الدول المنتجة للنفط زيادات الإنتاج وسط مخاوف من تباطؤ الطلب، وهو ما أثر على أسعار النفط في الأشهر الأخيرة.

انب-كيم/لين-ح س/دص