The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إسرائيل تتعرف على جثة الرهينة إيدان شتيفي بعد استعادتها من غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

(رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت إن إسرائيل تعرفت على جثة الرهينة إيدان شتيفي التي تمت استعادتها من قطاع غزة في عملية عسكرية الأسبوع الماضي.

وأعلن مكتب نتنياهو يوم الجمعة استعادة جثة إيلان فايس إلى جانب رفات رهينة آخر، والذي تبين الآن أنها جثة شتيفي.

وباستعادة جثتي فايس وشتيفي، تقول إسرائيل إن عدد المتبقين في غزة 48 رهينة يُعتقد أن 20 منهم فقط على قيد الحياة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم السبت إن إيدان شتيفي خُطف “من منطقة تل جمة وقُتل بوحشية على أيدي مخربي منظمة حماس الإرهابية، وذلك بعد أن عمل على إنقاذ وإخراج آخرين من حفلة نوفا في السابع من أكتوبر. وكان يبلغ من العمر 28 عاما عند مقتله”.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز نحو 251 آخرين رهائن عندما هاجمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جنوب إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الهجوم العسكري الإسرائيلي اللاحق على القطاع أسفر عن مقتل أكثر من 63 ألف فلسطيني.

وأدت الحرب إلى نزوح جميع سكان القطاع تقريبا ودمرت البنية التحتية وتسببت في أزمة إنسانية.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
8 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
60 إعجاب
66 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية