إسرائيل تتعرف على جثة الرهينة إيدان شتيفي بعد استعادتها من غزة

(رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت إن إسرائيل تعرفت على جثة الرهينة إيدان شتيفي التي تمت استعادتها من قطاع غزة في عملية عسكرية الأسبوع الماضي.

وأعلن مكتب نتنياهو يوم الجمعة استعادة جثة إيلان فايس إلى جانب رفات رهينة آخر، والذي تبين الآن أنها جثة شتيفي.

وباستعادة جثتي فايس وشتيفي، تقول إسرائيل إن عدد المتبقين في غزة 48 رهينة يُعتقد أن 20 منهم فقط على قيد الحياة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم السبت إن إيدان شتيفي خُطف “من منطقة تل جمة وقُتل بوحشية على أيدي مخربي منظمة حماس الإرهابية، وذلك بعد أن عمل على إنقاذ وإخراج آخرين من حفلة نوفا في السابع من أكتوبر. وكان يبلغ من العمر 28 عاما عند مقتله”.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز نحو 251 آخرين رهائن عندما هاجمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جنوب إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الهجوم العسكري الإسرائيلي اللاحق على القطاع أسفر عن مقتل أكثر من 63 ألف فلسطيني.

وأدت الحرب إلى نزوح جميع سكان القطاع تقريبا ودمرت البنية التحتية وتسببت في أزمة إنسانية.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)