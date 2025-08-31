إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية ردا على خطوات للاعتراف بدولة فلسطينية

من معيان لوبيل

القدس (رويترز) – قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين إن إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية المحتلة في رد محتمل على اعتراف فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطينية، وذكر مسؤول إسرائيلي آخر أن الفكرة ستحظى بقدر أكبر من النقاش يوم الأحد.

وقال عضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر إن بسط إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية، أي ضم الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967 فعليا، يأتي على جدول أعمال اجتماع المجلس الذي سيقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق يوم الأحد، والمتوقع أن يركز على حرب غزة.

ومن غير الواضح أين سيُطبق أي إجراء من هذا القبيل على وجه التحديد ومتى، سواء في المستوطنات الإسرائيلية فقط أو في بعضها أو في مناطق محددة من الضفة الغربية مثل غور الأردن، وما إذا كانت أي خطوات ملموسة ستعقب المناقشات. ومن المحتمل أن تستلزم خطوات كهذه عملية تشريعية طويلة.

ومن المرجح أن تثير أي خطوة نحو الضم في الضفة الغربية تنديدا واسع النطاق من الفلسطينيين الذين يسعون إلى إقامة دولة لهم على هذه الأراضي في المستقبل، وكذلك من دول عربية وغربية. ومن غير الواضح موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هذه المسألة. ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن على طلب للتعليق.

ولم يرد متحدث باسم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على طلب للتعليق على ما إذا كان ساعر ناقش هذه الخطوة مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي.

ولم يرد مكتب نتنياهو بعد على طلب للتعليق على ما إذا كان رئيس الوزراء يدعم الضم وإذا كان الأمر كذلك، فأين المناطق التي ستضمها إسرائيل.

وأُلغي تعهد سابق قطعه نتنياهو على نفسه بضم مستوطنات يهودية وغور الأردن في عام 2020 حتى يتم تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين فيما سُمى اتفاقيات إبراهيم التي توسط فيها ترامب خلال فترته الرئاسية الأولى.

ولم يرد أيضا مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الفور على طلب للتعليق. وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها لن تسمح لعباس بالسفر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث من المقرر أن تعترف عدة دول حليفة لواشنطن بدولة فلسطينية.

* تعهدات بالاعتراف بفلسطين

تواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بسبب الحرب على غزة، وعبّرت عن غضبها من تعهدات فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا بالاعتراف رسميا بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.

وقالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في عام 2024 إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ومنها الضفة الغربية والمستوطنات هناك، غير قانوني ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن.

وترفض إسرائيل ذلك وتقول إن هذه الأراضي ليست محتلة من الناحية القانونية لأنها أراض متنازع عليها، لكن الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي يعتبرها محتلة.

ولم يحظ ضم إسرائيل للقدس الشرقية وهضبة الجولان قبل عقود باعتراف دولي.

ومنذ سنوات يدعو أعضاء بالائتلاف الحاكم في إسرائيل إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية رسميا، وهي أراض تستند إسرائيل في المطالبة بها إلى روابط تاريخية ودينية.

(شارك في التغطية علي صوافطة من رام الله- إعداد علي خفاجي ومحمد علي فرج ومحمد محمدين للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)