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إسرائيل تدعو سلطات سوريا لسحب قواتها من السويداء و”ترك الدروز وشأنهم”

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء أن على الحكومة السورية أن تدع الدروز وشأنهم وأن تسحب قواتها من مدينة السويداء في جنوب البلاد.

وأضاف كاتس في بيان صادر عن مكتبه “يجب على النظام السوري أن يترك الدروز في السويداء وشأنهم، وأن يسحب قواته” منها. وأضاف “كما أوضحنا وحذرنا سابقا … إسرائيل لن تتخلى عن الدروز في سوريا، وستُنفّذ سياسة نزع السلاح التي قررناها”.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي “سيواصل مهاجمة قوات النظام حتى انسحابها من المنطقة وسيرفع قريبا مستوى الرد ضد النظام إذا لم يتم استيعاب الرسالة”.   

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في شباط/فبراير بجعل جنوب سوريا منزوع السلاح بشكل كامل، محذرا من أن حكومته لن تقبل بوجود القوات الأمنية التابعة للسلطات الجديدة قرب حدودها.

وقال الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، في رسالة وجّهها إلى رئيس الحكومة ووزير الدفاع، “عليكم أن تختاروا بين الشراكة مع الطائفة الدرزية أو مع داعش”.

وكان الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط  قد حذّر في 30 نيسان/أبريل من مغبّة التدخل الإسرائيلي في الشأن السوري الداخلي، قائلا أن إسرائيل تريد جرّ دروز سوريا الى “حرب لن تنتهي”.

ويتوزّع الدروز بين لبنان وإسرائيل والجولان المحتل وسوريا، حيث تشكل محافظة السويداء في الجنوب معقلهم الرئيسي.

فز/لمى/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية