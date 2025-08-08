إسرائيل تستعد للسيطرة على مدينة غزة وسط انتقادات دولية

يستعد الجيش الإسرائيلي الجمعة للسيطرة على مدينة غزة، أكبر مدينة في القطاع الفلسطيني، بهدف معلن هو “هزيمة” حركة حماس وتأمين إطلاق سراح الرهائن، وسط انتقادات دولية.

وبعد 22 شهرا من الحرب المدمرة، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضغوطا شديدة من داخل إسرائيل وخارجها لإنهاء الهجوم في قطاع غزة حيث تهدد المجاعة أكثر من مليوني فلسطيني، وفقا للأمم المتحدة.

وبحسب الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، فإن الجيش “يستعد للسيطرة على مدينة غزة” المدمرة جزئيا في شمال القطاع “مع توزيع مساعدات إنسانية على السكان المدنيين خارج مناطق القتال”، حسبما أعلن مكتب نتانياهو الجمعة.

وردت ألمانيا بالإعلان عن أنها ستعلق صادراتها لإسرائيل من الأسلحة التي يمكن أن تستخدمها في غزة.

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى الوقف الفوري للخطة، محذّرا من أنها ستؤدي إلى “نزوح قسري أكبر حجما والمزيد من القتل والمزيد من المعاناة التي لا تحتمل، وتدمير جنوني وجرائم مروعة”.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الخطة بـ”الخطأ”، بينما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إسرائيل إلى إعادة النظر فيها.

وفيما أعربت الصين عن “قلقها البالغ”، حضت تركيا المجتمع الدولي على وقف الخطة الإسرائيلية.

وندّدت السعودية بخطة إسرائيل لـ”احتلال” غزة و”تجويع” سكانها، واستدعت بلجيكا السفيرة الإسرائيلية للاحتجاج عليها.

كما دانت مصر الخطة التي تهدف إلى “ترسيخ الاحتلال… ومواصلة حرب الإبادة في غزة… وتصفية القضية الفلسطينية”.

– “لا أحد يسمعنا” –

ورأت حماس التي تواصل احتجاز 49 رهينة بينهم 27 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قتلوا، أنّ ما طرحه نتانياهو “من مخططات لتوسيع العدوان على غزة يؤكّد أنه يسعى فعليا للتخلّص من أسراه والتضحية بهم، من أجل مصالحه الشخصية وأجنداته الأيديولوجية المتطرّفة”.

واعتبرت أن “هذه التصريحات تمثّل انقلابا صريحا على مسار المفاوضات” مشددة على أن “أي توسيع للعدوان على شعبنا لن يكون نزهة، بل سيكون ثمنه باهظا ومكلفا على الاحتلال وجيشه”.

في غزة حيث يعيش السكان يوميا تحت القصف، وتتقاذفهم أوامر الإخلاء الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، قال السكان إنهم يخشون الأسوأ.

وأظهرت صور لوكالة فرانس برس سحابة من الدخان وسط أنقاض في مدينة غزة ناجمة عن غارة إسرائيلية جديدة الجمعة.

وقالت ميساء الشنطي (52 عاما) الأم لستة أطفال لفرانس برس “يقولون لنا أن نذهب جنوبا، ثم أن نعود إلى الشمال، والآن يريدون إرسالنا من جديد إلى الجنوب. نحن بشر، لكن لا أحد يسمعنا ولا أحد يرانا”.

كان عدد سكان المدينة يناهز نصف مليون نسمة قبل الحرب، وقد فر الكثير منهم من القتال، فيما نزح إليها كذلك كثيرون.

وفي إسرائيل، فأعلن منتدى عائلات الرهائن أن قرار الحكومة “يعني التخلي عن الرهائن”. وقال إن “الحكومة اختارت الليل الماضي الانطلاق في مسيرة متهورة جديدة على حساب الرهائن والجنود والمجتمع الإسرائيلي ككل”.

– “مبادئ لإنهاء الحرب” –

وأعلن نتانياهو الخميس أن إسرائيل “تعتزم” السيطرة على قطاع غزة الذي أدارته حماس منذ عام 2007، ولكن من دون “حكمه” أو “الاحتفاظ به”.

وتابع في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز “نريد تسليم السلطة لقوات عربية تحكم غزة بكفاءة من دون تهديدنا، ومع توفير حياة جيدة لسكان غزة. هذا غير ممكن مع حماس”.

حاليا، يحتل الجيش الإسرائيلي أو ينفذ عمليات برية في حوالى 75 في المئة من مساحة غزة، ويقود معظم عملياته من نقاط ثابتة في القطاع أو انطلاقا من مواقعه على امتداد الحدود. ويقوم بقصف جوي ومدفعي في أنحاء القطاع بشكل يومي.

احتلت الدولة العبرية قطاع غزة في العام 1967، وانسحبت منه في العام 2005 بشكل أحادي وفككت 21 مستوطنة كانت قد أقيمت على أراضيه.

وبحسب بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلي فإنّ “مجلس الوزراء الأمني أقرّ، في تصويت بالأغلبية، خمسة مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح حماس؛ إعادة جميع الأسرى – أحياء وأمواتا؛ نزع سلاح قطاع غزة؛ السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية”.

وندد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بالقرار، معتبرا أنه “كارثة” ستؤدي إلى “مقتل الرهائن والعديد من الجنود، ويكلّف دافعي الضرائب الإسرائيليين مليارات الدولارات، وإفلاس دبلوماسي”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت في الأيام الماضية عن مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء، عزمه على توسيع نطاق العملية العسكرية لتشمل مناطق مكتظة يُعتقد بوجود الرهائن فيها مثل مدينة غزة ومخيمات اللاجئين في المناطق الوسطى، في عملية ستستغرق أشهرا وستتطلب استدعاء قوات احتياط.

وبحسب إذاعة “كان” العامة، فإن الخطة المعتمدة والتي ستنفذ على عدة مراحل، تنص على “غزو مدينة غزة عبر إجلاء سكانها خلال الشهرين المقبلين” إلى مخيمات “ثم تُحاصر القوات المدينة وتعمل داخلها”.

وكتبت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن الخطة “هي في الواقع بمثابة إنذار أخير لحماس: إما القبول بالاتفاق المطروح أو ترك إسرائيل تجتاح كامل قطاع غزة”.

– بين 70 و80 شاحنة –

أدت الحرب التي بدأت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر هجوم حماس المباغت على جنوب الأراضي الإسرائيلية، إلى إدخال القطاع الصغير في أزمة إنسانية عميقة، وجعلت سكانه يعتمدون كليا على المساعدات الدولية.

وأفاد رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا فرانس برس إن إجراءات التفتيش البطيئة والتي تستغرق وقتا طويلا عند المعابر تعني أنه لا يمكن إلا لعدد قليل من الشاحنات دخول القطاع.

وقال “ما يدخل قطاع غزة من شاحنات هي أعداد قليلة من 70-80 شاحنة يوميا ضمن أصناف محددة”، في حين تقدر الأمم المتحدة الحاجة إلى 600 شاحنة على الأقل يوميا.

وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب عن مقتل 61258 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

في المقابل، أدى هجوم حماس إلى مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى بيانات رسمية.

