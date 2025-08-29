إسرائيل تستهدف رئيس الأركان ووزير دفاع الحوثيين باليمن

2دقائق

(رويترز) – صرح مسؤول عسكري إسرائيلي يوم الجمعة بأن إسرائيل استهدفت رئيس أركان جماعة الحوثي ووزير دفاعها وشخصيات بارزة أخرى في غارات جوية على صنعاء في اليمن يوم الخميس، ولا تزال تتحقق من النتائج.

وأفادت مصادر حكومية يمنية لرويترز بمقتل أسعد الشرقبي المشرف على وزارة دفاع الجماعة في الغارات.

وأضافت المصادر أن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت موقعا عسكريا يرتاده رئيس الأركان محمد عبد الكريم الغماري.

ولم ترد جماعة الحوثي بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة قصفت مجمعا في صنعاء كانت تتجمع فيه شخصيات حوثية بارزة، واصفا الهجوم بأنه “عملية معقدة” أمكن تحقيقها بفضل جمع معلومات مخابراتية وبفضل التفوق الجوي.

وقال مسؤول عسكري في بيان “انتهزنا فرصة مخابراتية لتنفيذ الضربة، وتصرفنا بدقة وسرعة في اللحظة المناسبة”.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية يوم الخميس إن القوات استهدفت مواقع مختلفة كان يتجمع فيها عدد كبير من كبار المسؤولين الحوثيين لمشاهدة خطاب تلفزيوني مسجل لزعيمهم عبد الملك الحوثي.

ويهاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران سفنا في البحر الأحمر فيما يصفونه بأنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة.

كما أطلقوا صواريخ باتجاه إسرائيل، تم اعتراض معظمها. وردّت إسرائيل بشن غارات على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بما في ذلك ميناء الحديدة الحيوي.

ونقلت وكالة أنباء تديرها الجماعة عن مصدر بوزارة الدفاع التابعة للحوثيين نفيه يوم الخميس تقارير عن استهداف قيادات في صنعاء.

(تغطية صحفية جنى شقير ومحمد الغباري وهوارد جولر – إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)