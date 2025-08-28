إسرائيل تصعد هجومها على مدينة غزة و16 قتيلا في أنحاء القطاع

من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسؤولون في قطاع الصحة بقطاع غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت 16 فلسطينيا على الأقل في أنحاء القطاع يوم الخميس وأصابت عشرات في جنوبه، بينما أفاد السكان بتكثيف القصف على ضواحي مدينة غزة.

ويستعد الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة، أكبر مركز حضري في القطاع، رغم دعوات دولية لإسرائيل لإعادة النظر في الأمر بسبب المخاوف من أن تؤدي العملية إلى خسائر بشرية كبيرة وتدفع نحو مليون فلسطيني لجأوا للمدينة للنزوح من جديد.

وفي مدينة غزة، قال سكان إن العائلات تفر من منازلها ويتجه معظمها نحو الساحل، في وقت قصفت فيه القوات الإسرائيلية أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة في شرق المدينة. وقالت وزارة الصحة إن عدد من قتلوا بنيران إسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفع إلى 71 بعد إضافة من سقطوا يوم الخميس.

ويصف مسؤولون إسرائيليون مدينة غزة بأنها آخر معاقل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وبدأت الحرب بعد هجوم قادته حماس على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023. ومنذ ذلك الحين، تلقت الحركة ضربات قاصمة خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه يواصل عملياته في أنحاء قطاع غزة مستهدفا ما وصفها بأنها “منظمات إرهابية” وبنى تحتية للمسلحين.

وقال الجيش إنه قتل ثلاثة مسلحين في يوم الأربعاء، دون أن يوضح كيف حدد هويتهم.

* عشرات المصابين في جنوب القطاع

في جنوب قطاع غزة، وصل عشرات إلى مستشفى ناصر في خان يونس لتلقي العلاج من إصابات بأعيرة نارية وأضاف أن الجيش فتح النار على حشد تجمع قرب موقع لتوزيع المساعدات.

وقال محمد صقر مدير التمريض في المستشفى لرويترز إن أغلب الإصابات بطلقات نارية في الأجزاء العليا من الجسم، وكثير منها خطير.

وأضاف أن المصابين قالوا إنهم تعرضوا لإطلاق النار أثناء محاولتهم الحصول على طعام من موقع توزيع في رفح المجاورة.

ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي بعد على هذه الواقعة.

وبدأت الحرب بعد أن قادت حركة حماس هجوما مباغتا عبر الحدود على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن ذلك الهجوم أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 251 رهينة. وأُطلق سراح معظم الرهائن منذ ذلك الحين من خلال المفاوضات، لكن 50 لا يزالون محتجزين هناك ويعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة.

ولم ترد إسرائيل علنا بعد على قبول حماس لمقترح لوقف إطلاق النار سيسمح بالإفراج عن بعض الرهائن.

وتسببت الحملة العسكرية الإسرائيلية، التي تقول إسرائيل إنها موجهة ضد حركة حماس التي تدير القطاع، في دمار مساحات شاسعة وتشريد أغلب سكانه البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.

وتقول السلطات الصحية في القطاع إن أكثر من 62 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، لكنها لم توضح عدد المسلحين الذين سقطوا في الصراع.

ومع انزلاق القطاع إلى براثن أزمة إنسانية طاحنة، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الخميس إن أربعة آخرين بينهم طفلان توفوا بسبب سوء التغذية والجوع مما يرفع عدد الوفيات الناجمة عن هذه الأسباب إلى 317 من بينهم 121 طفلا منذ بدء الحرب.

وتشكك إسرائيل في أعداد الوفيات والقتلى التي تقدمها وزارة الصحة وطلبت يوم الأربعاء من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، سحب تقرير خلص فيه إلى أن المجاعة موجودة بالفعل في مدينة غزة ومناطق محيطة بها.

(شارك في التغطية ألكسندر كورنويل – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير سها جادو)