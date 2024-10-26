إسرائيل تضرب أهدافا عسكرية في إيران وطهران تقول الأضرار “محدودة”

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من باريسا حافظي وإميلي روز

دبي/القدس (رويترز) – قالت إسرائيل إنها ضربت مواقع عسكرية في إيران في الصباح الباكر يوم السبت ردا على هجمات طهران على إسرائيل في وقت سابق هذا الشهر، وذلك في أحدث تطور في الصراع المتصاعد بين الخصمين المدججين بالسلاح.

وبعد ذلك بساعات، قال الجيش الإسرائيلي إنه استكمل ضرباته وحقق أهدافه، لكن وكالة أنباء إيرانية شبه رسمية تعهدت “برد متناسب” على الهجمات الإسرائيلية على طهران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عدة انفجارات وقعت على مدى ساعات في العاصمة وفي قواعد عسكرية قريبة، بدأت قبل الثانية صباحا (2230 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة) بفترة وجيزة.

وقالت إيران إن منظومة الدفاع الجوي نجحت في صد الهجمات الإسرائيلية على أهداف عسكرية في طهران وخوزستان وعيلام، مضيفة أن “الأضرار محدودة” في بعض المواقع.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية قبل فجر يوم السبت إن الجيش نفذ ثلاث موجات من الهجمات وإن العملية انتهت.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة حالة توتر تحسبا للرد الإسرائيلي على هجوم شنته إيران على إسرائيل في الأول من أكتوبر تشرين الأول وأطلقت خلاله نحو 200 صاروخ باليستي وأسفر عن مقتل شخص في الضفة الغربية.

وتصاعد التوتر بين الجانبين منذ أن نفذت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي ورد إسرائيل بحملة عسكرية على غزة. وتتلقى حماس دعما من جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة أيضا مع إيران.

وتفاقمت مخاوف انجرار إيران والولايات المتحدة إلى حرب إقليمية مع تكثيف إسرائيل لهجماتها على حزب الله منذ الشهر الماضي، وهو ما شمل ضربات جوية على بيروت وعملية برية، إضافة إلى الحرب المستمرة منذ عام في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عند إعلان الهجوم إنه “يهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافا عسكرية في إيران، وذلك ردا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد دولة إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة”.