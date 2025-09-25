The Swiss voice in the world since 1935
إسرائيل تعيد فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين فقط

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

من ماي أنجيل

القدس (رويترز) – قالت سلطة المطارات الإسرائيلية يوم الخميس إن إسرائيل ستعيد فتح المعبر الوحيد بين الضفة الغربية المحتلة والأردن أمام حركة المسافرين فقط ابتداء من صباح الجمعة.

وكانت إسرائيل أغلقت جسر الملك حسين (معبر اللنبي) يوم الجمعة الماضي بعد أن أطلق سائق كان ينقل مساعدات إنسانية من الأردن إلى قطاع غزة النار وقتل جنديين إسرائيليين هناك. وبعد إعادة فتحه لفترة وجيزة يوم الاثنين، أغلقته إسرائيل يوم الثلاثاء إلى أجل غير مسمى.

ويُعد المعبر، المعروف أيضا باسم معبر الكرامة، البوابة الوحيدة للفلسطينيين في الضفة الغربية للسفر إلى الخارج، وتستخدمه الشاحنات التي تنقل البضائع التجارية بين الأردن والضفة الغربية.

وتحمل الشاحنات التي تستخدم المعبر مساعدات متجهة إلى غزة، لكنها لن تتمكن من العبور بموجب التوجيه الحالي.

وتقول الأمم المتحدة إن المعبر طريق رئيسي لإدخال المواد الغذائية والخيام وغيرها من البضائع إلى غزة، وإن إغلاقه قد يؤثر بشكل كبير على قدرة منظمات الإغاثة على الاستجابة للأزمة الإنسانية هناك.

وقالت السلطة إن قرار إعادة فتح المعبر جزئيا جاء وفقا “لتوجيهات المستوى السياسي”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل سترد على تحرك دول، منها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا، للاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية فور عودته من زيارته للولايات المتحدة التي تتضمن لقاء مع الرئيس دونالد ترامب.

وقال بعض حلفاء نتنياهو في الائتلاف اليميني إن على الحكومة ضم الضفة الغربية ردا على الاعتراف بدولة فلسطينية.

(إعداد محمد أيسم وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

