إسرائيل تقتل عضوا في حماس سجنته من قبل لضلوعه في قتل جنديي احتياط بالضفة الغربية

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قالت وسائل إعلام تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ومسعفون إن إسرائيل قتلت عبد العزيز صالحة، وهو أحد مسلحي الحركة بالضفة الغربية كانت إسرائيل قد أصدرت حكما عليه بالسجن المؤبد لضلوعه في قتل اثنين من جنود الاحتياط الإسرائيليين في رام الله عام 2000.

وبعد صفقة للتبادل، تم إبعاد صالحة إلى قطاع غزة. وقال مسعفون إن صالحة لقى حتفه في غارة جوية إسرائيلية على خيمة داخل مدرسة العكلوك، التي تؤوي نازحين فلسطينيين في دير البلح وسط قطاع غزة في وقت سابق من يوم الخميس.

ولم يصدر تعليق بعد من الجانب الإسرائيلي على مقتل صالحة، ولم يتبين ما إذا كان قد تم استهدافه عمدا.

ووقعت عمليتا القتل في عام 2000 في مدينة رام الله بالضفة الغربية عندما اعتدى حشد من الناس على اثنين من جنود الاحتياط الإسرائيليين ثم احتجزوهما ونقلوهما إلى مركز للشرطة، وخنقوهما وضربوهما حتى الموت.

وحدثت واقعة قتل جنديي الاحتياط بعد أن شارك مئات الفلسطينيين في جنازة فتى في السابعة عشرة من عمره قتل بنيران إسرائيلية.

وأججت أنباء اعتقال الشرطة الفلسطينية لجنديي الاحتياط الغضب وأثارت دعوات للثأر. وقال مسؤولون فلسطينيون وقتها إن الواقعة حدثت بسبب غضب عارم من قتل إسرائيل للكثير من الفلسطينيين في أنحاء الضفة العربية في الأسبوعين السابقين للواقعة.

واعتقلت إسرائيل صالحة في عام 2001 وحكمت عليه بالسجن المؤبد.

وأطلق سراحه مع أكثر من ألف فلسطيني في صفقة تبادل مع حماس في أكتوبر تشرين الأول 2011 مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي أمضى خمس سنوات محتجزا في غزة.

* مسؤولين كبار في حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الخميس أنه قتل ثلاثة مسؤولين كبار في حركة حماس في غارة جوية استهدفتهم في قطاع غزة قبل ثلاثة أشهر.

وذكر أنهم روحي مشتهى، من المقربين من يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحماس، وسامح السراج المسؤول الأمني الكبير، وسامي عودة قائد جهاز الأمن العام في حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي “كان مشتهى مشتركا في قرارات عسكرية بالإضافة إلى رئاسته حكومة حماس المدنية في قطاع غزة وتولي ملف شؤون الأسرى. وتولى أيضا فيما سبق ملف الشؤون المالية”.

ولم يصدر تعليق بعد عن حماس.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الضربات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى مقتل 99 فلسطينيا في أنحاء القطاع على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

وقال مسعفون في وقت سابق من يوم الخميس إن غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة أسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين، بينما أسفرت أخرى على النصيرات عن مقتل رجل وإصابة آخرين.

وتحل الذكرى السنوية الأولى للحرب على قطاع غزة الأسبوع المقبل، ولا يلوح في الأفق أي أمل لانتهاء القتال قريبا في وقت بدأت فيه إسرائيل هجوما بريا على لبنان على جماعة حزب الله المدعومة من إيران والحليفة لحماس.

وبدأ حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل قبل عام تقريبا دعما لحماس في الحرب في قطاع غزة، واندلعت حرب غزة بعد شن حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول الهجوم الأكثر إسقاطا للقتلى في تاريخ إسرائيل.

وتقول إسرائيل إن هجوم حماس أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وبدأت بعد الهجوم الحرب التي دمرت قطاع غزة وأدت إلى نزوح أغلب سكانه، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، وقتلت حتى الآن ما يزيد على 41788 فلسطينيا، بحسب السلطات الصحية في غزة.