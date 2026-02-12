إسرائيل توجه اتهامات لمدني وجندي احتياط للمراهنة على عمليات عسكرية

reuters_tickers

2دقائق

القدس 12 فبراير شباط (رويترز) – قالت السلطات الإسرائيلية اليوم الخميس إن اتهامات وجهت إلى مواطن وجندي احتياط للاشتباه في أنهما استخدما معلومات سرية للمراهنة على عمليات عسكرية عبر موقع بولي ماركت الإلكتروني.

وذكرت وزارة الدفاع وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) والشرطة الإسرائيلية في بيان بعد عملية مشتركة أنه جرى إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم في الآونة الأخيرة للاشتباه في أنهم قاموا بالمقامرة على الموقع.

وجاء في البيان أنه يُشتبه “أن ذلك استند إلى معلومات سرية اطلع عليها جنود الاحتياط أثناء تأدية واجباتهم العسكرية”. ولم يتسن حتى الآن الاتصال بمحامي المتهمين.

وورد في البيان أنه بعد العثور على أدلة كافية ضد مدني وجندي احتياط، قرر مكتب المدعي العام توجيه اتهامات إليهما بارتكاب جرائم أمنية خطيرة وكذلك اتهامات تتعلق برشاوى وعرقلة سير العدالة.

وأفاد البيان “تؤكد المؤسسة الأمنية أن الانخراط في أنشطة مقامرة بناء على معلومات سرية وحساسة يشكل خطرا أمنيا حقيقيا على عمليات الجيش الإسرائيلي وأمن الدولة”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القضية مرتبطة على الأرجح بتحقيق يتعلق برهان مستخدم مجهول على أن إسرائيل ستقصف إيران يوم الجمعة الذي قصفتها فيه خلال يونيو حزيران 2025.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن “نتائج التحقيق أشارت إلى عدم حدوث أي ضرر عملياتي في الواقعة الحالية”. لكنه قال إن هناك “إخفاقا أخلاقيا خطيرا وتجاوزا واضحا لخط أحمر، وهو ما لا يتوافق مع قيم الجيش الإسرائيلي وما هو متوقع من أفراده”.

وأضاف أن إجراءات جنائية وتأديبية ستتخذ ضد أي طرف تثبت مشاركته في مثل هذه الأفعال.

ولم تتوفر تفاصيل أخرى عن التحقيق، وتحيط السرية بهويات الضالعين في الأمر بموجب حظر للنشر.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)