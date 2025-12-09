إسرائيل ستعيد فتح المعبر الحدودي مع الأردن أمام المساعدات والبضائع

reuters_tickers

2دقائق

القدس 9 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال مسؤول أمني إسرائيلي اليوم الثلاثاء إنه من المقرر أن تعيد إسرائيل فتح معبر جسر الملك حسين مع الأردن أمام حركة البضائع والمساعدات غدا.

وأغلق المعبر الحدودي أمام المساعدات والبضائع منذ سبتمبر أيلول، عندما أطلق سائق كان ينقل مساعدات إنسانية إلى غزة النار وقتل اثنين من أفراد الجيش الإسرائيلي قبل أن تقتله قوات الأمن.

وقال المسؤول الأمني إنه سيتم تشديد إجراءات التفتيش على السائقين الأردنيين والشاحنات المحملة بالبضائع، وإنه تم نشر قوة أمنية مخصصة للمعبر.

ويعد معبر الملك حسين طريقا رئيسيا للتجارة بين الأردن وإسرائيل، وهو البوابة الوحيدة لأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل للوصول إلى الأردن ودول العالم.

وأعيد فتح المعبر أمام حركة المسافرين بعد وقت قصير من الهجوم، لكنه ظل مغلقا أمام شاحنات المساعدات. وتقول الأمم المتحدة إن المعبر طريق رئيسي لإدخال المواد الغذائية والخيام وغيرها من البضائع إلى غزة.

(تغطية صحفية بيشا ماجد – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية )