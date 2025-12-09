The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إسرائيل ستعيد فتح المعبر الحدودي مع الأردن أمام المساعدات والبضائع

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

القدس 9 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال مسؤول أمني إسرائيلي اليوم الثلاثاء إنه من المقرر أن تعيد إسرائيل فتح معبر جسر الملك حسين مع الأردن أمام حركة البضائع والمساعدات غدا.

وأغلق المعبر الحدودي أمام المساعدات والبضائع منذ سبتمبر أيلول، عندما أطلق سائق كان ينقل مساعدات إنسانية إلى غزة النار وقتل اثنين من أفراد الجيش الإسرائيلي قبل أن تقتله قوات الأمن.

وقال المسؤول الأمني إنه سيتم تشديد إجراءات التفتيش على السائقين الأردنيين والشاحنات المحملة بالبضائع، وإنه تم نشر قوة أمنية مخصصة للمعبر.

ويعد معبر الملك حسين طريقا رئيسيا للتجارة بين الأردن وإسرائيل، وهو البوابة الوحيدة لأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل للوصول إلى الأردن ودول العالم.

وأعيد فتح المعبر أمام حركة المسافرين بعد وقت قصير من الهجوم، لكنه ظل مغلقا أمام شاحنات المساعدات. وتقول الأمم المتحدة إن المعبر طريق رئيسي لإدخال المواد الغذائية والخيام وغيرها من البضائع إلى غزة.

(تغطية صحفية بيشا ماجد – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية