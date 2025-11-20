إسرائيل والهند تتفقان على إطار لإطلاق مفاوضات اتفاقية تجارة حرة

وقعت الهند وإسرائيل الخميس اتفاقا إطارا لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة يعمل الطرفان على إبرامها منذ أمد طويل، وفق ما أفاد مسؤولون.

الهند هي ثاني أكبر شريك تجاري لإسرائيل في آسيا وسابع أكبر شركائها على الإطلاق، وفق وزارة التجارة والصناعة الهندية.

وشهدت التجارة الثنائية بين البلدين نموا ملحوظا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية العام 1992، فقد ارتفعت من حوالى 200 مليون دولار أميركي، لتبلغ في ذروتها 10,77 مليارات دولار أميركي في 2022-2023 من دون احتساب المعدات العسكرية.

لكن حجم التجارة انخفض مذاك بنحو الثلثين، وهو ما يعزوه المسؤولون إلى التوترات الأمنية الإقليمية والاضطرابات في طرق الشحن البحري.

وقال وزير التجارة الهندي بيوش غويال على منصة إكس “لقد وقعت اليوم مع نير بركات، وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، الشروط المرجعية التي ستؤطر المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الهند وإسرائيل”.

وأضاف غويال بعد اجتماع ثنائي في تل أبيب “هذه خطوة أولى حاسمة لتسهيل المحادثات وإبرام اتفاقية تجارة حرة متوازنة وشاملة ومفيدة للطرفين، من أجل تعزيز شراكتنا التجارية والاقتصادية والاستراتيجية”.

وتابع الوزير الهندي “هدفنا المشترك هو تنويع وتعزيز التجارة الثنائية، وإحداث سوق أكبر من خلال تحديد مجالات جديدة للتعاون ومراعاة الحساسيات في مختلف القطاعات”.

شهد الاقتصاد الهندي، خامس أكبر اقتصاد في العالم، أقوى نمو له في خمسة فصول خلال الربع المنتهي في 30 حزيران/يونيو، بدعم من زيادة الإنفاق الحكومي وتحسن ثقة المستهلكين.

