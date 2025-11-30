إصابة أربعة أجانب في هجوم لمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

تعرّض ثلاثة إيطاليين وكندي لهجوم على أيدي مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتلقّوا العلاج الأحد في مستشفى أريحا، وفق ما أفاد أحد أفراد المجموعة وكالة فرانس برس.

ووصفت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) المصابين بأنهم “متضامنون أجانب”.

في روما، قالت وزارة الخارجية في بيان إن “ثلاثة متطوعين دوليين إيطاليين تعرضوا لاعتداء الليلة الماضية من قبل مستوطنين إسرائيليين”، مضيفة أنهم “ما زالوا في حالة صدمة جراء الحادثة”.

وقال مدير مستشفى أريحا الدكتور رياض عيد لوكالة فرانس برس “وصل الى المستشفى صباح اليوم 4 أجانب تعرضوا للضرب من قبل مستوطنين حسب ما أفادوا”.

وأضاف “كانوا يعانون من كدمات في الوجه والصدر وأحدهم تعرض للضرب في المنطقة الحساسة”.

وأوضح عيد أنه “تم تشخيصهم وعمل صور أشعة وصور تلفزيونية، وتم إعطائهم العلاج اللازم وغادروا”.

يقيم حاليا أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع حرب غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل.

وقالت الأمم المتحدة إن تشرين الأول/أكتوبر هو الشهر الذي سجلت فيه أعلى منسوب عنف للمستوطنين منذ أن بدأت توثيق الحوادث عام 2006، حيث وقع 264 هجوما تسببت في سقوط ضحايا أو أضرار بالممتلكات.

وقال أحد المصابين الأربعة الذي ظهرت عليه كدمات، لوكالة فرانس برس إن المجموعة تضم ثلاثة إيطاليين وكندي، يقيمون في منطقة عين الديوك على الطرف الغربي من أريحا في وسط الضفة الغربية.

وأضاف “كنا نائمين في الليل… جاء عشرة مستوطنين ملثمين، اثنان منهم كانا يحملان أسلحة نارية، وبعضهم كان يحمل هراوات”.

وتابع “ركلوني عدة مرات في وجهي، وفي الضلوع، وفي الورك”.

وأوضح أن “الأمر استمر من 10 إلى 15 دقيقة. ثم أخذوا جميع أغراضنا. سرقوا جواز سفري، وهاتفي، ومحفظتي، وبطاقاتي المصرفية، ثم غادروا”.

وقال الناشط “اضطررنا لإجراء أشعة سينية، وتناول مسكنات للألم. تعرّض صديقنا للضرب المبرح أكثر منّا”.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيانها إن “المستوطنين دخلوا منزلهم، وهاجموا المتطوعين، وسرقوا كل ممتلكاتهم الشخصية”.

وأكد البيان أن وزير الخارجية أنطونيو تاياني “يتابع الحادثة” وهو على اتصال وثيق مع القنصل العام الإيطالي في القدس.

