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إصابة السفير الإيراني لدى لبنان في انفجار جهاز اتصال محمول

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دبي (رويترز) – قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية إن مجتبى أماني السفير الإيراني لدى لبنان أصيب بجروح طفيفة يوم الثلاثاء في انفجار جهاز اتصال محمول (بيجر)، وذلك وسط إصابة المئات من جماعة حزب الله اللبنانية بجروح بالغة في وقائع مشابهة.

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله “أصيب أماني إصابة سطحية وهو الآن تحت الملاحظة في مستشفى”.

وقالت جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران في بيان إن سلسلة انفجارات متزامنة لأجهزة اتصال محمولة (بيجر) تستخدمها الجماعة تسببت في مقتل اثنين من مقاتليها وفتاة، من دون توجيه اتهام مباشر لإسرائيل بوقوفها وراء العملية.

وقالت مصادر أمنية لرويترز إن أكثر من ألف شخص في أنحاء لبنان، منهم مقاتلو حزب الله ومسعفون، أصيبوا عندما انفجرت أجهزة الاتصال.

وذكر مسؤول في حزب الله، طلب عدم ذكره بالاسم، أن تفجير أجهزة الاتصال “أكبر اختراق أمني” تتعرض له الجماعة خلال ما يقرب من عام من الحرب مع إسرائيل.

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