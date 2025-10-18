إصابة شخصين في هجوم على مكتب مرشح للإنتخابات البرلمانية العراقية جنوب بغداد

أصيب شخصان من أفراد الحماية بجروح فجر السبت خلال هجوم لمسلحين مجهولين على مكتب مرشح للإنتخابات البرلمانية العراقية جنوب بغداد، على ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لفرانس برس إنه “عند حوالى الساعة 12:15 من فجر هذا اليوم (السبت) أطلق مسلحون مجهولون النار بإتجاه مكتب المرشح للإنتخابات البرلمانية مثنى العزاوي في منطقة اليوسفية (25 كيلومترا) جنوبي العاصمة” وضمن محافظة بغداد.

وأوضح المصدر إن “الهجوم اسفر عن إصابة شخصين من أفراد الحماية بجروح ولاذ المسلحون بالفرار”.

وكتب العزاوي وهو عضو مجلس محافظة بغداد على صفحته على فيسبوك “ندين ونشجب بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف مكتبنا”.

وأضاف “نؤكد أن هذه الأفعال الدخيلة لن تثنينا عن مواصلة خدمتنا لأهلنا (..) فإيماننا راسخ بأن القانون فوق الجميع، وسيُعاقب المعتدون بجريرة أفعالهم عاجلًا أم آجلًا”.

وينتمي العزاوي إلى “تحالف عزم” وهو أئتلاف سياسي عراقي سني يترأسه مثنى السامرائي.

وأتى هذا الهجوم بعد ثلاثة أيام على مقتل المرشح للإنتخابات البرلمانية العراقية صفاء المشهداني الذي كان يشغل هو الآخر منصب عضو مجلس محافظة بغداد، بإنفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبته أدى كذلك الى إصابة ثلاثة اشخاص من افراد حمايته بجروح خطرة في الطارمية، على بعد 40 كيلومترا شمال العاصمة.

ويعد هذا الاغتيال الأول في الانتخابات التشريعية التي تنظم في 11 تشرين الثاني/نوفمبر.

والمشهداني مرشح عن بغداد ضمن “تحالف السيادة” الذي يعد من أكبر التحالفات السنية العراقية التي تخوض الانتخابات والذي يتزعمه خميس الخنجر ورئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني.

الانتخابات المقبلة هي سادس انتخابات تشريعية منذ الغزو الأميركي في العام 2003.

