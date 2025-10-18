The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إصابة شخصين في هجوم على مكتب مرشح للإنتخابات البرلمانية العراقية جنوب بغداد

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أصيب شخصان من أفراد الحماية بجروح فجر السبت خلال هجوم لمسلحين مجهولين على مكتب مرشح للإنتخابات البرلمانية العراقية جنوب بغداد، على ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لفرانس برس إنه “عند حوالى الساعة 12:15 من فجر هذا اليوم (السبت) أطلق مسلحون مجهولون النار بإتجاه مكتب المرشح للإنتخابات البرلمانية مثنى العزاوي في منطقة اليوسفية (25 كيلومترا) جنوبي العاصمة” وضمن محافظة بغداد.

وأوضح المصدر إن “الهجوم اسفر عن إصابة شخصين من أفراد الحماية بجروح ولاذ المسلحون بالفرار”.

وكتب العزاوي وهو عضو مجلس محافظة بغداد على صفحته على فيسبوك “ندين ونشجب بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف مكتبنا”.

وأضاف “نؤكد أن هذه الأفعال الدخيلة لن تثنينا عن مواصلة خدمتنا لأهلنا (..) فإيماننا راسخ بأن القانون فوق الجميع، وسيُعاقب المعتدون بجريرة أفعالهم عاجلًا أم آجلًا”.

وينتمي العزاوي إلى “تحالف عزم” وهو أئتلاف سياسي عراقي سني يترأسه مثنى السامرائي.

وأتى هذا الهجوم بعد ثلاثة أيام على مقتل المرشح للإنتخابات البرلمانية العراقية صفاء المشهداني الذي كان يشغل هو الآخر منصب عضو مجلس محافظة بغداد، بإنفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبته أدى كذلك الى إصابة ثلاثة اشخاص من افراد حمايته بجروح خطرة في الطارمية، على بعد 40 كيلومترا شمال العاصمة.

ويعد هذا الاغتيال الأول في الانتخابات التشريعية التي تنظم في 11 تشرين الثاني/نوفمبر.

والمشهداني مرشح عن بغداد ضمن “تحالف السيادة” الذي يعد من أكبر التحالفات السنية العراقية التي تخوض الانتخابات والذي يتزعمه خميس الخنجر ورئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني.

الانتخابات المقبلة هي سادس انتخابات تشريعية منذ الغزو الأميركي في العام 2003.

كط/غ ر

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية