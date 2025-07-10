إعدام أكثر من مئة أجنبي في السعودية منذ مطلع 2025 (تعداد فرانس برس)

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أعدمت السعودية مئة أجنبي منذ مطلع 2025، دينوا بغالبيتهم في قضايا مخدرات بحسب ما أظهر تعداد لوكالة فرانس برس الخميس استنادا إلى إعلانات رسمية، في حصيلة “مروّعة” ندّدت بها منظمات حقوقية دولية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) “تمّ تنفيذ حُكم القتل تعزيرا بالجانيين خليل قاسم محمد عمر ومراد يعقوب آدم سيو -إثيوبيي الجنسية الخميس بمنطقة نجران” في جنوب البلاد، بعد إدانتهما بـ”تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة”.

بذلك، ارتفع عدد الأجانب الذين أعدموا في البلاد منذ كانون الثاني/يناير 2025 إلى 101، دين 93 منهم في جرائم مرتبطة بالمخدرات. وفي المجموع أعدمت السعودية 189 شخصا منذ بداية 2025.

والسعودية هي ثالث أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامي 2022 و2023 تواليا بعد الصين وإيران، بحسب منظمة العفو الدولية.

وأعدمت السعودية 338 شخصا خلال العام 2024، وهو عدد قياسي، بينهم 129 أجنبيا وهو عدد قياسي أيضا.

في 2023، كما في العام السابق له، أعدمت السعودية 34 أجنبيا.

وفي العام 2024، أعدمت السعودية مئة أجنبي بحلول تشرين الثاني/نوفمبر. ويعكس الوصول لهذه العتبة قبل نهاية تموز/يوليو 2025 “تصاعدا مروّعا في تنفيذ عمليات الإعدام بما في ذلك إعدام المواطنين الأجانب المدانين بجرائم تتعلق بالمخدرات”، وفق ما قالت منظمة العفو الدولية في تقرير الاثنين.

وذكرت منظمة العفو ومقرها لندن في تقريرها أنه “خلال الفترة بين كانون الثاني/يناير 2014 وحزيران/يونيو 2025، أعدمت السعودية 1816 شخصا، وفق تقارير وكالة الأنباء السعودية الرسمية؛ وأعدم واحد من بين كل ثلاثة من هؤلاء الأشخاص تقريبا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات”، مشيرة إلى أنها “جرائم لا يجوز معاقبة مرتكبيها بالإعدام وفقا للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وأضافت “خلال فترة السنوات العشر المذكورة، بلغ عدد من نُفذت فيهم عقوبة الإعدام عقابا على جرائم تتعلق بالمخدرات 597 شخصا، كان ثلاثة أرباعهم تقريبا (75 بالمئة) من الأجانب”.

واستؤنف في نهاية العام 2022 تطبيق أحكام الإعدام في حق مدانين بجرائم مخدرات، بعد تعليق تنفيذ العقوبة لهذه النوع من القضايا لحوالى ثلاث سنوات.

وفي نيسان/أبريل 2023، أطلقت السعودية حملة واسعة لمكافحة المخدرات، شهدت توقيف مروّجين ومتعاطين في أنحاء المملكة. ومنذ العام الماضي، ارتفعت اعداد الإعدامات المرتبطة بالمخدرات بشكل حاد.

وقالت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إننا نشهد اتجاها مرعبا حقا، إذ تنفّذ عقوبة الإعدام بوتيرة مروعة بحق الأجانب عقابا على جرائم ما كان ينبغي أبدا أن يعاقب مرتكبها بالإعدام”.

وأوردت العفو الدولية في تقريرها “يواجه الأجانب تحديات إضافية في تلقيهم محاكمات عادلة في السعودية؛ فهي ليست بلدهم الأصلي، ونظام العدالة الجنائية فيها يفتقر للشفافية بطبيعته”.

بدورها، ندّدت منظمة ريبريف المناهضة للإعدام ومقرها لندن في بيان الأسبوع الماضي بـ”زيادة مقلقة” في الإعدامات المرتبطة بالمخدرات.

وأشارت إلى أنّ الأجانب يشكلون أكثر من 50 بالمئة من إجمالي الإعدامات المنفذة في 2025 وأنّ 93 بالمئة من الأجانب المعدومين دينوا في جرائم مرتبطة بالمخدرات.

وقالت جيد بسيوني، رئيسة مشاريع عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، إن “المليارات التي أُنفقت لتعزيز تسامح المملكة في ظل حكم ولي العهد تُخفي وراءها دولة استبدادية أصبحت فيها الإعدامات اليومية لجرائم المخدرات هي القاعدة. في هذه الأزمة المتصاعدة، يدفع الأجانب الثمن”.

منذ تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد عام 2017، أنفقت الرياض مبالغ طائلة على تحديث البنية التحتية السياحية واستضافة أحداث رياضية كبرى مثل كأس العالم 2034، في إطار سعيها لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.

وتقول منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إنّ هذه الإعدامات تقوّض مساعي السعودية لتحسين صورتها عبر إدخال إصلاحات اجتماعية واقتصادية ضمن “رؤية 2030”.

لكنّ السلطات السعودية تؤكد مرارا أنّها تنفّذ أحكام الإعدام بعد استنفاد المتهمين كل درجات التقاضي، مشددة على أنها حريصة على “استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله” في المعتدين على “الآمنين” وكذلك حرصها على “محاربة المخدرات بأنواعها”.

وأوردت جيد أنه “في خضم الحرب العالمية الفاشلة على المخدرات، نرى النمط نفسه يتكرر: إذ تستجيب السلطات للمخاوف بشأن تعاطي المخدرات بقتل الفئات الفقيرة والمهمشة. وما يزيد الطين بلة، أنهم نادرا ما يحصلون على حقوقهم الأساسية في الإجراءات القانونية الواجبة، مثل التمثيل القانوني أو المترجمين الفوريين أثناء محاكماتهم”.

بور/ح س