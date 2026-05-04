إعلام رسمي: الحرس الثوري ينشر خريطة جديدة للمنطقة الخاضعة لسيطرته من مضيق هرمز

دبي 4 مايو أيار (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني نشرت اليوم الاثنين خريطة جديدة للمنطقة الخاضعة لسيطرتها من مضيق هرمز.

وتبدأ المنطقة في الخريطة من ناحية الغرب بخط يمتد من أقصى نقطة غربية في جزيرة قشم الإيرانية إلى إمارة أم القيوين الإماراتية. أما شرقا فتنتهي المنطقة عند خط يمتد من جبل مبارك في إيران إلى إمارة الفجيرة بدولة الإمارات.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك تغيرات في المنطقة التي يقول الحرس الثوري الإيراني إنها خاضعة لسيطرته ولا مدى هذه التغيرات.

وكان الجيش الإيراني قد حذر اليوم القوات الأمريكية من مغبة دخول مضيق هرمز، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ في مساعدة سفن عالقة في الخليج جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

(إعداد أميرة زهران ودعاء محمد للنشرة العربية)