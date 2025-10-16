إعلام رسمي: مقتل 4 من حراس منشأة نفطية في هجوم قرب دير الزور بسوريا

2دقائق

(رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء يوم الخميس أن أربعة من حراس منشأة نفطية قتلوا في انفجار عبوة ناسفة في حافلة على طريق سريع يصل بين مدينتي دير الزور والميادين.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية إلى إصابة تسعة من العاملين والمدنيين أيضا في الواقعة.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال مصدر أمني لرويترز إن الحراس، وهم من وحدة عسكرية تؤمن حقل التيم النفطي، كانوا عائدين لمنازلهم بعد انتهاء دوام العمل في موقع كبير في غرب محافظة دير الزور عندما انفجرت عبوة ناسفة في الحافلة قرب بلدة سعلو على طريق سريع شرقي مدينة دير الزور.

ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن وزارة الطاقة قوله “هذا الهجوم الإرهابي الجبان لن يثني العاملين في القطاع النفطي عن أداء واجبهم الوطني في حماية المنشآت الحيوية واستمرار العمل والإنتاج”.

وتلك الواقعة هي أكبر هجوم يستهدف قوات حكومية في محافظة دير الزور منذ الإطاحة ببشار الأسد. وتنتج المحافظة أغلب النفط والقمح في سوريا. وقبل ثلاثة أشهر، نفذت خلايا نائمة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية هجوما على مركز للشرطة في الميادين.

ووقع الهجوم الأحدث قرب مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية على الجانب الشرقي من نهر الفرات، حيث تصاعدت وتيرة مناوشات وتوتر بين قوات حكومية وقوات سوريا الديمقراطية في الأيام القليلة الماضية.

وتقع المنطقة على الحدود مع العراق ويقسمها نهر الفرات لمنطقتين إحداهما تخضع لسيطرة الدولة والأخرى لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتحظى بدعم الولايات المتحدة وتسيطر كذلك على حقول نفط سورية على الجانب الشرقي من النهر.

(تغطية صحفية جنى شقير وأحمد الإمام من دبي وسليمان الخالدي من عمان – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)