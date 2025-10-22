The Swiss voice in the world since 1935
إيران: لن نعود للمفاوضات مع أمريكا ما دامت تقدم “مطالب غير معقولة”

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي (رويترز) – نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله يوم الأربعاء إن بلاده لن تعود إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة ما دامت واشنطن تقدم “مطالب غير معقولة”.

وكانت طهران وواشنطن قد خاضتا خمس جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة، انتهت بالحرب الجوية التي استمرت 12 يوما في يونيو حزيران، والتي قصفت خلالها إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.

ونقلت وكالة تسنيم عن عراقجي قوله، في إشارة إلى الجولات الخمس من المحادثات والجمعية العامة للأمم المتحدة، “تم تعليق المحادثات التي كانت جارية مع الولايات المتحدة، وكذلك مفاوضات نيويورك، ولم تمض قدما بسبب المطالب الأمريكية المبالغ فيها”.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

