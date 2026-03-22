إيران: مضيق هرمز مفتوح أمام كل السفن باستثناء “المرتبطة بالأعداء”

دبي 22 مارس آذار (رويترز) – قال علي موسوي ممثل إيران لدى المنظمة البحرية الدولية اليوم الأحد إن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن باستثناء تلك المرتبطة “بأعداء إيران”، وذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يتم فتح الممر المائي بالكامل في غضون 48 ساعة.

وأدى تهديد إيران بشن هجمات خلال الحرب الأمريكية-الإسرائيلية عليها إلى منع معظم السفن من عبور المضيق الضيق، الذي يمثل ممرا لنحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، مما يهدد بحدوث أزمة طاقة عالمية.

وقال موسوي إن طهران مستعدة للتعاون مع المنظمة البحرية الدولية لتحسين السلامة البحرية وحماية البحارة في الخليج، مضيفا أن السفن غير المرتبطة “بأعداء إيران” يمكنها عبور المضيق من خلال التنسيق مع طهران بشأن ترتيبات الأمن والسلامة.

وأضاف موسوي “الدبلوماسية تبقى أولوية لإيران، إلا أن وقف العدوان بشكل كامل، فضلا عن بناء الثقة المتبادلة، أكثر أهمية”.

ومضى قائلا إن الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران هي “السبب الرئيسي في الوضع الراهن في مضيق هرمز”.

(إعداد رحاب علاء وأحمد هشام للنشرة العربية)

