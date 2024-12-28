إيران: 2025 سيكون “عاما مهما” لقضيتنا النووية

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(رويترز) – قالت إيران يوم السبت إن 2025 سيكون عاما مهما بالنسبة لقضيتها النووية، في ظل استعدادها لمواجهة إعادة فرض سياسة “الضغط الأقصى” التي ينتهجها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وتراجع ترامب في عام 2018 عن اتفاق أبرمه سلفه باراك أوباما في عام 2015‭‭‭ ‬‬‬وافقت بموجبه إيران على الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لصحفيين في بكين “2025 سيكون عاما مهما بالنسبة للقضية النووية الإيرانية”، وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني أنه ناقش هذه المسألة مع نظيره الصيني.

لكن عراقجي لم يذكر ترامب بالاسم ولم يوضح كيف يمكن أن يكون هذا العام مهما بالنسبة لإيران.

وربما يكون مبعث القلق الرئيسي لدى القادة الإيرانيين هو أن يسمح ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمهاجمة مواقع نووية إيرانية، مع تشديد العقوبات الأمريكية على صناعة النفط الحيوية في إيران.

وسجل الريال الإيراني يوم السبت أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار وسط حالة من عدم اليقين مع استعداد ترامب لفترة رئاسية ثانية في 20 يناير كانون الثاني.

وذكر موقع بونباست دوت كوم الذي يرصد أسعار الصرف أن الريال الإيراني انخفض إلى 820500 ريال مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، مقارنة مع 808500 ريال يوم الجمعة. كما ذكر موقع بازار360 دوت كوم أن الدولار يجري تداوله عند نحو 820500 ريال.

ويسعى الإيرانيون إلى حماية مدخراتهم بشراء الدولار وغيره من العملات الصعبة والذهب والعملات المشفرة في ظل تسجيل معدلات التضخم نحو 35 بالمئة. كما انخفض الريال بنحو 18 بالمئة منذ انتخاب ترامب في نوفمبر تشرين الثاني.