إيرانيون يهتفون بشعارات مناوئة للقيادة في أربعينية ضحايا للاحتجاجات

ردد إيرانيون شعارات مناهضة لقيادة الجمهورية الإسلامية الثلاثاء أثناء لإحياء أربعينية محتجين قتلوا في حملة قمع التظاهرات التي خلفت آلاف الضحايا، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو تحققت منها وكالة فرانس برس.

بدورها أقامت السلطات في طهران مراسم أربعينية “شهداء” سقطوا خلال ذروة الاحتجاجات في الثامن والتاسع من كانون الثاني/يناير.

وأعلنت السلطات الإيرانية مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص خلال الاضطرابات التي بدأت أواخر كانون الأول/ديسمبر، مشيرة الى أن معظمهم عناصر من قوات الأمن ومارة، إضافة الى مرتكبي “أعمال إرهابية” تتهمهم بتلقي الدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وانحسرت الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة قبل أن تتضخم وتزداد حدة وترفع شعارات سياسية مناهضة للجمهورية الإسلامية، وعلى رأسها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. لكن في الأيام الأخيرة، أظهرت مقاطع فيديو ترداد إيرانيين شعارات من منازلهم وأسطح بناياتهم ليلا.

أظهرت مقاطع فيديو تحققت منها فرانس برس الثلاثاء حشودا تتجمع خلال مراسم أربعينية عدد من الضحايا وهم يهتفون بشعارات مناهضة للجمهورية الإسلامية.

ويظهر في مقاطع أشخاص في آبادان (جنوب غرب) وهم يرفعون الزهور وصور شاب ويهتفون “الموت لخامنئي” و”يعيش الشاه”.

ويبدو في مقطع فيديو آخر من نفس المدينة أشخاص يركضون مذعورين بسبب سماعهم ما يُعتقد أنه أصوات إطلاق نار، رغم أنه لم يكن من الواضح ما إذا كانت الأصوات ناتجة عن إطلاق رصاص حي.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها منظمات حقوقية، ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق منها، حشودا تهتف أيضا بشعارات مناهضة للسلطات في مراسم أربعينية في مدينة مشهد (شمال شرق) ومدينة نجف آباد (وسط).

وفي مراسم الأربعينية التي أقامتها السلطات في مصلى طهران، حملت الحشود الأعلام الإيرانية وصور “الشهداء” على وقع الأغاني الوطنية وهتافات “الموت لأميركا” و”الموت لإسرائيل” التي ترددت في أرجاء المجمع الكبير.

وتقول السلطات إن الاحتجاجات بدأت سلمية قبل أن تتحول إلى “أعمال شغب”تضمنت عمليات قتل وتخريب، وحمّلت مسؤوليتها للولايات المتحدة وإسرائيل.

حضر المراسم في المصلّى مسؤولون كبار، من بينهم النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني.

وقال قاآني “أولئك الذين دعموا مثيري الشغب والإرهابيين مجرمون وسيواجهون العواقب”، بحسب ما نقلت وكالة تسنيم.

وأعلنت أعلنت إيران الجمعة تشكيل لجنة للتحقيق في الاضطرابات. وسبق للسلطات أن تعهدت إجراء محاكمات سريعة للمتورطين، وعدم التساهل مع الضالعين في أعمال العنف.

وبثّ التلفزيون الرسمي في الأسابيع الأخيرة مقاطع فيديو لاستجواب من يقول إنهم مشتبه بهم متهمين بالاعتداء على الممتلكات العامة وعناصر الأمن.

وتزامنت مراسم الثلاثاء مع عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، وسط تصاعد التوترات بعد أن نشرت واشنطن حاملة طائرات ومجموعتها الضاربة في الشرق الأوسط عقب الاحتجاجات الدامية، في ظل تهديد الرئيس دونالد ترامب بعمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية.

