إيران تحقق مع 20 شخصا اعتقلوا للاشتباه بارتباطهم بإسرائيل

أعلن القضاء الإيراني السبت فتح تحقيق مع 20 شخصا تم اعتقالهم مؤخرا للاشتباه بارتباطهم بإسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير في مؤتمر صحافي في طهران “تم وضع هذه الملفات على الفور تحت إشراف المحققين ويجري التحقيق فيها”.

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية في 28 تموز/يوليو “اعتقال 20 جاسوسا وعميلا عملياتيا وداعما للموساد (جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي) وعناصر مرتبطة بضباط استخبارات” إسرائيلية في عدد من محافظات البلاد بما في ذلك العاصمة طهران.

اندلعت حربٌ استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل في حزيران/يونيو بعد أن أطلقت إسرائيل سلسلة غارات غير مسبوقةٌ على الأراضي الإيرانية، ردّت عليها طهران بضربات صاروخية وهجمات بمسيرات.

أسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل ضباط كبار وخبراء في البرنامج النووي الإيراني ومئات الأشخاص مستهدفا مواقع عسكرية ومناطق سكنية.

قُتل ما لا يقل عن 10 علماء نوويين في الهجوم، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ومنذ انتهاء الأعمال العدائية، أعلنت إيران أنها ستجري محاكمات سريعة للمشتبه بتعاونهم مع إسرائيل.

وأعلنت السلطات منذ ذلك الحين عن اعتقالات بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، بالإضافة إلى إعدام عدد من الأشخاص المدانين بالتعاون مع الموساد.

أعدمت إيران الأربعاء روزبه فادي المُدان بالتجسس لصالح إسرائيل بتهمة نقل معلومات عن عالم نووي قُتل في الحرب.

وذكرت وكالة أنباء فارس أنه كان يعمل في معهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية، التابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وأضافت الوكالة أن روزبه فادي تعاون في إعداد بحث أكاديمي مع عالمين نوويين هما أحمد ذو الفقار وعبد الحميد مينوشهر اللذين قتلا خلال الحرب.

اب/ليل/ريم