إيران تراجع مقترحا أمريكيا جديدا ومصدران يشيران لاتفاق وشيك

إسلام اباد/واشنطن/تل أبيب 6 مايو أيار (رويترز) – قالت إيران اليوم الأربعاء إنها تراجع مقترحا أمريكيا جديدا بعدما ذكر مصدران أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب مع إرجاء قضايا شائكة مثل برنامج إيران النووي.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن متحدث باسم وزارة الخارجية أن طهران ستنقل ردها قريبا عبر باكستان التي استضافت محادثات السلام الوحيدة خلال الحرب وتمثل منذئذ قناة الوساطة الرئيسية لنقل الرسائل بين الجانبين.

وفي منشور على منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من صباح اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن من الممكن أن تنتهي الحرب إذا “قبلت إيران تقديم ما تم الاتفاق عليه”، لكنه لم يكشف عن تفاصيل بشأن أي مقترح محدد.

وذكر في وقت لاحق لصحيفة نيويورك بوست أن من السابق لأوانه دراسة ترتيب اجتماعات مباشرة للتوقيع على اتفاق.

وأكد مصدر باكستاني ومصدر آخر مطلع على المحادثات صحة التقرير الذي نشره موقع أكسيوس الأمريكي في وقت سابق عن المذكرة المقترحة المؤلفة من 14 بندا في صفحة واحدة لإنهاء الحرب رسميا.

وذكر المصدران أن المذكرة ستليها محادثات لفتح ممرات الملاحة عبر مضيق هرمز ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران والاتفاق على قيود على برنامجها النووي.

وقال المصدر الباكستاني “سننهي هذا (الاتفاق) قريبا جدا، نقترب من التوصل إليه”.

ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية الأمريكية ولا مسؤولون إيرانيون على طلبات للحصول على تعليق.

ولم تعلق إسرائيل علنا حتى وقت متأخر بعد ظهر اليوم. وتضغط إسرائيل على واشنطن لاتخاذ موقف صارم بشأن المطالب قبل أي اتفاق.

وذكر مصدر إسرائيلي لرويترز أن إسرائيل لم تكن على علم باحتمال اقتراب ترامب من إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، وأن إسرائيل تستعد لتصاعد القتال.

* هبوط أسعار النفط

دفعت التقارير الواردة عن التوصل المحتمل لاتفاق لإنهاء الحرب أسعار النفط للانخفاض على نحو حاد، إذ هبطت العقود الآجلة لخام برنت نحو 11 بالمئة إلى 98 دولارا للبرميل تقريبا. وقفزت أسعار الأسهم العالمية وعوائد السندات أيضا بفضل التفاؤل تجاه إنهاء الحرب التي أحدثت اضطرابات في إمدادات الطاقة.

وكتب ترامب في منشوره الصباحي “بافتراض موافقة إيران على ما تم الاتفاق عليه، وهو افتراض كبير على الأرجح، فستنتهي بذلك عملية “الغضب الملحمي” الأسطورية، وسيسمح الحصار الفعال للغاية بفتح مضيق هرمز أمام الجميع، بما في ذلك إيران”.

وأضاف “إذا لم يوافقوا، فسيبدأ القصف، وسيكون، للأسف، على مستوى أعلى بكثير وبوتيرة أكبر مما كانت عليه سابقا”.

وقبل ساعات، أوقف ترامب مهمة بحرية استمرت ثلاثة أيام لإعادة فتح المضيق، وعزا ذلك إلى إحراز تقدم في محادثات السلام.

* مطالب أمريكية رئيسية غير مشمولة في المذكرة

أفاد مصدر مطلع على جهود الوساطة بأن ستيف ويتكوف مبعوث ترامب وجاريد كوشنر صهر الرئيس يقودان المفاوضات الأمريكية.

وذكر المصدر أنه في حال موافقة الجانبين على الاتفاق المبدئي، فستبدأ مفاوضات تفصيلية على مدى 30 يوما للتوصل إلى اتفاق شامل.

وأضاف المصدر أن الاتفاق الشامل سيتضمن رفع الولايات المتحدة للعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع الحصار الذي تفرضه طهران وواشنطن على مضيق هرمز وفرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، بهدف التوصل إلى وقف مؤقت أو تجميد تخصيب اليورانيوم في إيران.

ورغم أن المصادر أكدت أن المذكرة لن تتطلب في البداية تنازلات من أي من الطرفين، فإن المصادر وموقع أكسيوس لم يتطرقا إلى عدد من المطالب الرئيسية التي قدمتها واشنطن سابقا وترفضها إيران.

ومن المطالب الأمريكية غير المشمولة في المذكرة فرض قيود على برنامج الصواريخ الإيراني ووقف دعمها لجماعات مسلحة في الشرق الأوسط.

ومع تحدث المصادر عن وقف تخصيب اليورانيوم الإيراني مستقبلا، لم تذكر مخزون إيران الحالي من اليورانيوم المخصب الذي يزيد على 400 كيلوجرام بدرجة نقاء تقترب من المستوى اللازم لصنع الأسلحة النووية. وطالبت واشنطن إيران في وقت سابق بالتخلي عن هذا المخزون قبل أي اتفاق لإنهاء للحرب.

وحتى لو بدا أن النص المذكور يتجنب بعض المطالب التي رفضتها إيران في الماضي، فهناك مؤشرات على أن طهران قد تصر على مزيد.

وفي منشور على منصة إكس، وصف النائب الإيراني إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي القوية في البرلمان النص الذي أورده موقع أكسيوس بأنه “قائمة رغبات أمريكية أكثر منها حقيقة واقعة”.

وكتب “لن يكسب الأمريكيون في حرب يخسرونها أي شيء لم يكسبوه في المفاوضات المباشرة”.

ولم يشر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يزور الصين إلى أحدث تصريحات ترامب، لكنه قال إن طهران تصر على “اتفاق عادل وشامل”. ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن مصدر لم تسمه قوله إن إيران لا تزال لديها اعتراضات على المقترح الأمريكي.

* ترامب يعلق مهمة مشروع الحرية

في معرض إعلان ترامب عن تعليق مهمة “مشروع الحرية” التي أعلنها يوم الأحد لمساعدة السفن على عبور المضيق المغلق، أشار دون تفاصيل إلى إحراز “تقدم كبير” في المفاوضات مع إيران.

وفشلت المهمة في تحقيق أي استئناف يذكر لحركة الملاحة في الممر المائي، بل أدت إلى موجة جديدة من الهجمات الإيرانية على سفن في المضيق وعلى أهداف في دول مجاورة، لا سيما الإمارات.

وفي أحدث واقعة، أفادت شركة شحن فرنسية اليوم الأربعاء بتعرض إحدى سفنها المخصصة لنقل الحاويات أمس الثلاثاء لهجوم في المضيق أسفر عن إصابة أفراد من الطاقم الذي تم إجلاؤه بعد ذلك.

(إعداد نهى زكريا وحاتم علي ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)