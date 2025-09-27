إيران تستدعي سفراءها من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للتشاور حول آلية إعادة فرض العقوبات

1دقيقة

(رويترز) – ذكرت وكالة مهر للأنباء أن إيران استدعت يوم السبت سفراءها لدى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للتشاور بشأن الآلية محل الخلاف لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة بعد فشل مسعى روسي صيني يوم الجمعة لتأجيل إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا، وذلك بعد أن صوتت أربع دول فقط لصالح مشروع القرار، مما مهد الطريق أمام إعادة فرض العقوبات.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وجيداء طه – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)