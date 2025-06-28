إيران تشيع قادة عسكريين وعلماء نوويين قتلوا في الحرب مع إسرائيل

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(رويترز) – تدفقت حشود ضخمة من المشيعين المتشحين بالسواد إلى شوارع العاصمة الإيرانية طهران يوم السبت لتشييع قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين ومدنيين قتلوا خلال الحرب مع إسرائيل هذا الشهر.

ووفقا لوسائل إعلام رسمية، فمن بين القتلى الذين يتم تشييعهم يوم السبت 16 عالما على الأقل و10 من كبار القادة العسكريين منهم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة محمد باقري وقائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي وقائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الجنرال أمير علي حاجي زادة.

ونُقلت نعوشهم إلى ساحة آزادي في طهران تحمل صورهم والعلم الإيراني. وبينما كانت حشود تلوح بالعلم، استطاع البعض أن يقترب من النعوش ويلمسها ويلقي عليها بتلات الورود. وعرضت قناة (برس تي.في) التلفزيونية صورة لصواريخ باليستية يجري استعراضها.

وشارك عدد كبير من المشيعين لاحقا في صلاة الجنازة بالساحة.

وقال التلفزيون الرسمي إن مراسم الجنازة أقيمت لتشييع 60 شخصا قتلوا في الحرب بينهم أربع نساء وأربعة أطفال.

وشارك في الجنازة الرئيس مسعود بزشكيان وشخصيات بارزة أخرى من بينهم علي شمخاني، وهو مستشار للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. وأصيب شمخاني بجروح خطيرة خلال الصراع. وشارك في الجنازة أيضا مجتبى نجل خامنئي.

وقال وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي حضر الجنازة أيضا، في منشور عبر تيليجرام “دافع الإيرانيون اليوم عن شرفهم وكرامتهم بصمودهم البطولي في مواجهة نظامين مسلحين بالأسلحة النووية، وهم يتطلعون إلى المستقبل بفخر وكرامة وعزيمة أكبر من أي وقت مضى”.

ولم يصدر أي بيان حتى الآن من خامنئي، الذي لم يظهر في العلن منذ بدء الصراع. وكان في السابق يؤم المصلين في صلوات الجنازة على القادة الكبار قبل المراسم العامة التي يبثها التلفزيون الرسمي.

وشنت إسرائيل هجوما جويا على إيران في 13 يونيو حزيران مستهدفة منشآت نووية، مما أسفر عن مقتل القادة العسكريين الكبار وعدد من المدنيين، في أشد هجوم تشهده الجمهورية الإسلامية منذ حرب الثمانينيات مع العراق.

وردت إيران بإطلاق وابل من الصواريخ على مواقع عسكرية وبنى تحتية ومدن إسرائيلية. ودخلت الولايات المتحدة الحرب في 22 يونيو حزيران بشن غارات على منشآت نووية إيرانية.