The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إيران تعلن إعدام أحد أبرز الجواسيس لحساب إسرائيل

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت إيران الاثنين أنها أعدمت شخصا وصفته بأنه أحد أبرز الجواسيس لحساب إسرائيل بعدما دانته بالتعاون مع الدولة العبرية.

وذكر موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية أنه “تم هذا الصباح إعدام أحد أبرز الجواسيس الذين يعملون في إيران لحساب النظام الصهيوني، بهمن جوبی اصل، شنقا”.

واندلعت حرب استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل في حزيران/يونيو بعد ضربات إسرائيلية غير مسبوقة استهدفت الجيش والحكومة ومواقع نووية في الجمهورية الإسلامية.

وردّت إيران بهجمات صاروخية وبالمسيرات على إسرائيل.

ومنذ انتهاء النزاع، تعهّدت السلطات الإيرانية إجراء محاكمات سريعة للأشخاص الذين تشتبه بتعاونهم مع إسرائيل.

وأعلنت مذاك عمليات توقيف وإعدامات لأشخاص اتهمتهم بالعمل لصالح الموساد.

وأفاد القضاء الإيراني الاثنين بأن جوبي اصل عمل “عن كثب” مع الاستخبارات الإسرائيلية و”كان لديه وصول متميّز إلى قواعد بيانات حيوية وسيادية” في الجمهورية الإسلامية. ولم تكشف تاريخ توقيفه.

واستهدفت الضربات الإسرائيلية في حزيران/يونيو عددا من الضباط الرفيعي المستوى والعلماء النوويين ومئات الأشخاص بينهم مدنيون.

وأعلنت السلطة القضائية في التاسع من آب/اغسطس أنها فتحت تحقيقا بشأن 20 شخصا تم توقيفهم بشبهة الارتباط بإسرائيل.

وقبل أيام على ذلك، أعدمت السلطات الإيرانية روزبه وادي الذي دين بتهمة تسليم معلومات عن عالم نووي قتل أثناء الحرب.

اب/لين/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية