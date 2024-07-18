إيطاليا ترسل رحلة جوية محملة بالمساعدات لسكان غزة

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روما (رويترز) – ذكر بيان يوم الخميس أن إيطاليا أرسلت إمدادات غذائية ومعدات صحية لسكان غزة على متن رحلة جوية إنسانية هبطت في الأردن، في إطار مبادرة “الغذاء من أجل غزة” التي تنظمها روما لمساعدة المدنيين هناك.

وتشمل المساعدات أكثر من 60 طنا من المواد الغذائية ومستلزمات النظافة والمعدات الصحية إضافة إلى 150 خيمة. وهبطت الرحلة التي غادرت مدينة برينديزي في جنوب إيطاليا، في العاصمة الأردنية عمان حيث سيتم تسليم المواد إلى غزة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني “بهذه العملية نقدم دليلا ملموسا على الاهتمام الذي توليه الحكومة الإيطالية للوضع الإنساني في القطاع”.

وأضاف أن إيطاليا ملتزمة “ببذل كل ما في وسعها لتخفيف معاناة السكان الفلسطينيين في غزة”.

وتقود إيطاليا مبادرة الغذاء من أجل غزة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وقال الجيش الأمريكي يوم الأربعاء إن مهمته لتركيب وتشغيل رصيف عائم مؤقت قبالة ساحل غزة اكتملت لينهي رسميا جهود تقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين.

وقالت إيطاليا في مايو أيار إنها ستخصص 30 مليون يورو (32.8 مليون دولار) لمبادرة الغذاء من أجل غزة، كما استأنفت تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وواجهت الأونروا انتقادات بسبب مزاعم بأن بعض موظفيها متورطون في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي أدى إلى حرب غزة.

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