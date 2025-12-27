إيطاليا تعتقل 9 للاشتباه في تمويلهم حماس عبر جمعيات خيرية

روما 27 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال الادعاء العام الإيطالي اليوم السبت إن السلطات ألقت القبض على تسعة أشخاص للاشتباه في تمويلهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عبر جمعيات خيرية مقرها إيطاليا، وذلك في عملية نسقتها وحدتا مكافحة المافيا والإرهاب.

وذكر الادعاء العام في مدينة جنوة شمال إيطاليا في بيان أن المشتبه بهم متهمون “بالانتماء إلى حركة حماس وتمويلها”.

ويصنف الاتحاد الأوروبي حماس منظمة إرهابية.

وقال الادعاء العام إن المعتقلين حوّلوا نحو سبعة ملايين يورو (8.24 مليون دولار أمريكي) جُمعت على مدى العامين الماضيين لأغراض إنسانية ظاهريا إلى جهات مرتبطة بحماس. وصادرت الشرطة أصولا تزيد قيمتها على ثمانية ملايين يورو.

وبدأ التحقيق بعد رصد معاملات مالية مشبوهة، وتوسع نطاقه بالتعاون مع السلطات الهولندية ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع الهيئة القضائية الأوروبية (يوروجاست).

وشكرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني السلطات على “عملية بالغة التعقيد والأهمية” كشفت عن تمويل لحماس عبر “ما تُسمى بالمنظمات الخيرية”.

ولم يصدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي تعليق بعد.

وأثار دعم ميلوني لإسرائيل خلال حربها على حماس في غزة احتجاجات شعبية واسعة ومتكررة في إيطاليا.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع بلغ أكثر من 71 ألفا.

وجاءت الحملة العسكرية ردا على هجوم شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وتقول إسرائيل إن الهجوم أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص.

(الدولار = 0.8495 يورو)

(شاركت في التغطية إميلي روز من القدس – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)