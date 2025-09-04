The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

اتساع فجوة العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع مع ارتفاع الواردات

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

سجل العجز التجاري الأميركي زيادة أكبر من المتوقع في تموز/يوليو، حسبما أظهرت بيانات حكومية، نتيجة ارتفاع الواردات مدفوعة بحسب محللين بالسعي لتفادي موجة جديدة من الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب. 

وارتفع العجز التجاري الأميركي الإجمالي بنسبة 32,5% ليبلغ 78,3 مليار دولار في تموز/يوليو، وفق وزارة التجارة.

جاء ذلك وسط ارتفاع الواردات بنسبة 5,9% مسجلة 358,8 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 0,3% فقط لتصل إلى 280,5 مليار دولار. 

وكان موقع بريفينغ دوت كوم قد توقع عجزا أقل قدره 64,2 مليار دولار. ويعتقد محللون في شركة بانثيون ماكرو إيكونوميكس في تقرير حديث أن اتساع الفجوة التجارية مرتبط بـ”موجة أخرى من تخزين السلع قبل فرض الرسوم الجمركية”.

فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 10% على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبا في نيسان/أبريل، لكنه أرجأ مرتين خطة لرفع هذه الرسوم إلى مستويات أعلى متفاوتة لعشرات الاقتصادات. 

ودخلت هذه الرسوم التي أثّرت سلبا على شركاء رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان والهند، حيز التنفيذ مطلع آب/أغسطس. 

ويعتقد محللون أن الشركات التي عززت وارداتها لتفادي زيادات الرسوم الجمركية تعاني نقصا في مخزوناتها الحالية، ما يعني أنها ستضطر على الأرجح إلى إجراء مشتريات جديدة بتكاليف أعمال أعلى. 

وسجلت واردات اللوازم الصناعية والسلع الاستهلاكية ارتفاعا ملحوظا بين القطاعات، وفق تقرير وزارة التجارة. 

وأضاف التقرير أن عجز الولايات المتحدة في ميزان السلع مع الصين اتسع بمقدار 5,3 مليارات دولار ليصل إلى 14,7 مليار دولار في تموز/يوليو.

بيس/غد/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
11 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية