اتساع فجوة العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع مع ارتفاع الواردات

سجل العجز التجاري الأميركي زيادة أكبر من المتوقع في تموز/يوليو، حسبما أظهرت بيانات حكومية، نتيجة ارتفاع الواردات مدفوعة بحسب محللين بالسعي لتفادي موجة جديدة من الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب.

وارتفع العجز التجاري الأميركي الإجمالي بنسبة 32,5% ليبلغ 78,3 مليار دولار في تموز/يوليو، وفق وزارة التجارة.

جاء ذلك وسط ارتفاع الواردات بنسبة 5,9% مسجلة 358,8 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 0,3% فقط لتصل إلى 280,5 مليار دولار.

وكان موقع بريفينغ دوت كوم قد توقع عجزا أقل قدره 64,2 مليار دولار. ويعتقد محللون في شركة بانثيون ماكرو إيكونوميكس في تقرير حديث أن اتساع الفجوة التجارية مرتبط بـ”موجة أخرى من تخزين السلع قبل فرض الرسوم الجمركية”.

فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 10% على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبا في نيسان/أبريل، لكنه أرجأ مرتين خطة لرفع هذه الرسوم إلى مستويات أعلى متفاوتة لعشرات الاقتصادات.

ودخلت هذه الرسوم التي أثّرت سلبا على شركاء رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان والهند، حيز التنفيذ مطلع آب/أغسطس.

ويعتقد محللون أن الشركات التي عززت وارداتها لتفادي زيادات الرسوم الجمركية تعاني نقصا في مخزوناتها الحالية، ما يعني أنها ستضطر على الأرجح إلى إجراء مشتريات جديدة بتكاليف أعمال أعلى.

وسجلت واردات اللوازم الصناعية والسلع الاستهلاكية ارتفاعا ملحوظا بين القطاعات، وفق تقرير وزارة التجارة.

وأضاف التقرير أن عجز الولايات المتحدة في ميزان السلع مع الصين اتسع بمقدار 5,3 مليارات دولار ليصل إلى 14,7 مليار دولار في تموز/يوليو.

