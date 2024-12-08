اثنان من السكان: سماع إطلاق نار كثيف في وسط العاصمة السورية دمشق

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عمان (رويترز) – قال اثنان من السكان يوم الأحد إن دوي إطلاق نار كثيف سُمع في وسط العاصمة السورية دمشق بينما تتقدم قوات المعارضة باتجاه المدينة.

وقال الاثنان اللذان يقطنان في منطقة سكنية قريبة من وسط دمشق إنه لم يتضح حتى الآن مصدر إطلاق النار.

وأعلنت قوات المعارضة السورية سيطرتها الكاملة على مدينة حمص المهمة في وقت مبكر يوم الأحد، بعد يوم واحد فقط من القتال، الأمر الذي يشكل تهديدا للرئيس بشار الأسد الذي يحكم البلاد منذ 24 عاما، مع تقدم قوات المعارضة نحو العاصمة.