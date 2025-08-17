The Swiss voice in the world since 1935
احتجاجات في أنحاء إسرائيل تطالب بإنهاء حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

من رامي أميشاي ولي لي باير

تل أبيب/القدس (رويترز) – شارك الآلاف من الإسرائيليين في إضراب في أنحاء إسرائيل يوم الأحد دعما لعائلات الرهائن المحتجزين في غزة، مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإنهاء الحرب وإطلاق سراح بقية الرهائن.

ولوح المتظاهرون بالأعلام الإسرائيلية وحملوا صور الرهائن بينما علت الصفارات والأبواق وقرع الطبول في مسيرات في كل إسرائيل، وأغلق بعض المتظاهرين الشوارع والطرق السريعة، ومنها الطريق الرئيسي بين القدس وتل أبيب.

وقالت عنات أنجريست والدة الرهينة ماتان أنجريست للصحفيين في ساحة عامة في تل أبيب “اليوم، يتوقف كل شيء لنتذكر القيمة الأسمى: قدسية الحياة”.

وقبيل يوم الأحد، قالت بعض الشركات والمؤسسات إنها ستسمح للموظفين بالانضمام إلى الإضراب الذي دعت إليه عائلات الرهائن. وفي حين أغلقت بعض الشركات، فتحت أخرى أبوابها خلال يوم العمل العادي. أما المدارس فهي في عطلة صيفية ولم تتأثر بالإضراب.

ومن المقرر تنظيم مسيرة كبرى في تل أبيب في مساء يوم الأحد.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه جرى اعتقال 38 متظاهرا بحلول الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، واشتبك بعض المتظاهرين الذين أغلقوا الطرقات مع الشرطة التي أبعدتهم عن المكان.

(شارك في التغطية ألكسندر كورنويل من القدس ونضال المغربي ومنة علاء الدين من القاهرة – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

