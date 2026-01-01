احتفالات في العالم بعام 2026 بعد سنة شهدت هدنة في غزة وآمالا هشة بسلام بين أوكرانيا وروسيا

afp_tickers

10دقائق

استقبل العالم سنة 2026 باحتفالات، معوّلا على سنة أفضل من سابقتها، بعد عام طبعته تعرفات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية، ووقف إطلاق النار في غزة، وآمال هشة بإحلال السلام في أوكرانيا.

واستغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه لمناسبة رأس السنة الجديدة ليؤكد لمواطنيه أن “أبطالهم” العسكريين سيحقّقون لهم النصر في أوكرانيا، في النزاع الأكثر عنفا الذي تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

بينما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه لمناسبة رأس السنة الجديدة مساء الأربعاء إن بلاده باتت على وشك التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا، مؤكدا في رسالة مصوّرة عبر تلغرام أن “اتفاق السلام جاهز بنسبة 90%”.

إلا أنه عاد واتهم روسيا الخميس ببدء السنة الجديدة بالحرب، بسبب قصف روسي على أوكرانيا ليلا.

وكانت بلدان المحيط الهادئ، بما فيها كيريباتي ونيوزيلندا، أولى دول العالم التي استقبلت السنة الجديدة بالاحتفالات التي عمّت العالم تباعا.

وساد هدوء في سيدني خلال دقيقة صمت لتكريم ضحايا هجوم شاطئ بونداي، قبل أن تُضيء الألعاب النارية سماء المدينة الساحلية عند حلول منتصف الليل.

وأسفر هجوم استهدف يهودا في منتصف كانون الأول/ديسمبر على شاطئ بونداي الشهير في المدينة الأسترالية الكبرى عن مقتل 15 شخصا، وترك بصمته على التحضير لاحتفالات رأس السنة.

وتوقفت الاحتفالات لمدة دقيقة عند الساعة 23,00 (12,00 بتوقيت غرينتش) وأُضيء جسر ميناء سيدني الشهير بالأبيض كرمز للسلام.

واحتشد مئات الآلاف على الشاطئ في سيدني عند منتصف الليل لحضور عرض ضخم بالألعاب النارية استُخدمت فيه تسعة أطنان من المفرقعات.

– إلغاء في هونغ كونغ –

في هونغ كونغ، ألغي عرض ضخم للألعاب النارية حدادا على أرواح 161 شخصا قضوا في حريق اندلع في مجمّع سكني في تشرين الثاني/نوفمبر.

في سوريا حيث غطت عاصفة ثلجية شمال البلاد، تجمّع سكّان في دمشق للاحتفال بحلول العام الجديد، بعد مرور أكثر من عام بقليل على سقوط بشار الأسد.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع “مع بداية عامٍ جديد، نتطلّع بكل أمل وتفاؤل إلى مستقبل مشرق، تبقى فيه سوريا موحّدة قوية ومستقرة، ويشارك فيها السوريون يدًا بيد في البناء والتنمية، ليعمّ الخير والسلام والوئام في كل أرجائها”.

وقالت سهر السعيد (33 عاما) التي تعمل في مجال التسويق لوكالة فرانس برس في دمشق إن الاحتفالات هذا العام كانت “مختلفة كثيرا عن السنوات الماضية، لأنه ليس هناك خوف والشعب سعيد، وسوريا كلها واحدة موحدة”.

– بلغاريا تعتمد اليورو –

في دبي، احتشد آلاف الأشخاص عند برج خليفة، أطول برج في العالم، لمشاهدة عروض الألعاب النارية والعروض الضوئية المذهلة التي تحصل على ناطحة السحاب الشهيرة وفي محيطها.

في باريس، تجمّع مئات آلاف الباريسيين والسياح كالمعتاد في جادة الشانزليزيه، قبل أن يبدأ فتح زجاجات الشمبانيا في ختام العدّ التنازلي لحلول العام الجديد.

في بلغاريا، وعند منتصف الليل (22,00 بتوقيت غرينتش الأربعاء)، ودّعت دولة البلقان الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 6,4 ملايين نسمة عملتها الليف المتداولة منذ نهاية القرن التاسع عشر، لتعتمد اليورو وتصبح الدولة الحادية والعشرين التي تتعامل بهذه العملة الأوروبية الموحدة، وذلك بعد قرابة 20 عاما من انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

في البرازيل، احتفلت حشود ضخمة على شاطئ كوباكابانا الشهير بما اعتبرته موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية “أكبر احتفال بعيد رأس السنة” في العالم، وسط حفلات موسيقية وألعاب نارية”.

وقالت أياني دي فاتيما (30 عاما) “كان يوما رائعا لا يُنسى”، معربة عن أملها في أن يكون العام الجديد “خاليا من الأحداث السيئة التي يشهدها العالم”.

في إيطاليا، قفز عدد من الأشخاص صباح الخميس من جسر كافور على ارتفاع 17 مترا في نهر التيبر البارد، في إطار تقليد يحصل في كل أول يوم من سنة جديدة.

– رياضة وفضاء –

في نيويورك، حضر آلاف الأشخاص احتفال إسقاط الكرة الشهيرة في ساحة تايمز سكوير.

وقال دون مارتن-إل الذي جاء من واشنطن لوكالة فرانس برس إن الاحتفالات تتيح له “الابتعاد عن العمل، والتوتر، والإحباط”، وتمنحه “قليلا من السلام”.

في اللحظة نفسها، كان الديموقراطي زهران ممداني يتولّى رسميا الخميس مهامه في رئاسة بلدية نيويورك، بعد انتخابه لهذا المنصب في تشرين الثاني/نوفمبر استنادا الى برنامج يساري ومعارض بشدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

أما ترامب الذي كان على بُعد نحو ألفَي كيلومتر، فنظّم حفلته الخاصة في مقر إقامته مارالاغو بولاية فلوريدا، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على ما بدا في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي المؤثر المحافظ مايكل سولاكييفيتز.

وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال “يا له من أمر حسن أن تكون حدودنا قوية ولا يكون عندنا تضخم ويكون جيشنا ذا سطوة! كل عام وأنتم بخير!”.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ بحسب وكالة “شينخوا” في مناسبة السنة الجديدة، إنه “مستعد لصون التبادلات الوثيقة مع بوتين للدفع معا نحو تقدّم جديد متواصل في العلاقات الثنائية”.

في كوريا الشمالية، أشاد كيم جونغ أون بجنوده الذين “يقاتلون في ساحات المعارك على أرض أجنبية”، في إشارة إلى انتشار قواته في أوكرانيا لدعم حليفه الروسي.

وتعِد الأشهر الـ12 المقبلة بأن تكون حافلة بالأحداث الرياضية والفضائية والمناقشات حول الذكاء الاصطناعي.

وفي أبرز حدث رياضي العام المقبل، تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم لكرة القدم، في مونديال سيكون الأكبر في التاريخ لناحية عدد المشاركين مع 48 دولة، تحت أنظار ترامب.

وسيُقام الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم على مدار ستة أسابيع تقريبا، من 11 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو، تُوفر الولايات المتحدة خلاله 11 من أصل 16 ملعبا.

كذلك، سيتوافد الرياضيون إلى جبال الدولوميت الإيطالية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

من جهة أخرى، قد يشهد العام 2026 عودة رواد فضاء إلى القمر، بعد مرور أكثر من 50 عاما على آخر مهمة قمرية لبرنامج أبولو.

وبعد إرجائها مرات عدة، من المقرر إطلاق مهمة أرتميس 2 التي سيسافر خلالها رواد إلى القمر، مطلع العام، في شهر نيسان/أبريل على أقصى تقدير.

وقد تتفاقم المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي، مدفوعة بأمثلة على المعلومات المضللة، واتهامات بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وعمليات تسريح جماعي، ودراسات حول تأثيره البيئي الكبير.

وبحسب شركة غارتنر المالية الأميركية المتخصصة، من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي تريليوني دولار في العام 2026.

– حوادث وموت –

في اليوم الأول للسنة الجديدة، أفيد عن حوادث وموت، رغم كل التمنيات.

في سويسرا، رجّحت الشرطة مقتل العشرات وإصابة نحو مئة في حريق اندلع في حانة مزدحمة بمنتجع كرانس-مونتانا للتزلّج في جبال الألب خلال الاحتفال برأس السنة.

وهرعت الشرطة وأجهزة الإطفاء والإنقاذ إلى المنتجع الذي يعد واحدة من أبرز وجهات التزلّج في أوروبا، لدى اندلاع الحريق فيه في الساعات الأولى من صباح أول أيام سنة 2026.

في هولندا، اجتاح حريق ضخم كنيسة في أمستردام تعود للقرن التاسع عشر، بينما قتل شخصان ليلا في أعمال عنف غير مسبوقة ضد الشرطة وفي إطلاق ألعاب نارية.

سقت/الح-م ن-ود-ب ح-رض/ود