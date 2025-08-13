The Swiss voice in the world since 1935
ارتفاع حجم استهلاك خدمات تبريد المناطق في دبي بنسبة 7,1% خلال النصف الأول من 2025

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي “إمباور”، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، ارتفاع حجم استهلاك متعامليها لخدمات تبريد المناطق في دبي بنسبة 7,1% “طن تبريد في الساعة” خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وذكرت الوكالة الإماراتية أنّ هذه الزيادة تعود الى “ارتفاع معدل الإشغال في المشاريع العقارية القائمة والزيادة في عدد المشاريع التي التحقت بمحفظة المؤسسة مؤخراً ما ساهم في تنوع قاعدة العملاء التي تشمل القطاعات السكنية والتجارية والضيافة وتجارة التجزئة والترفيه”.

وشهد النصف الأول من العام توقيع المؤسسة 86 عقداً جديداً لتزويد أكثر من 99,000 طن تبريد لمشاريع ومبان مختلفة في دبي، ما أدى الى زيادة في القدرة المتعاقد عليها للمؤسسة لتصل الى 1,86 مليون طن تبريد. وارتفعت القدرة الموصلة للمؤسسة الى أكثر من 1,6 مليون طن تبريد بعد إضافة حوالى 38,000 طن تبريد، ووصل عدد المباني التي تزودها المؤسسة بخدماتها الى 1,684 مبنى.

هت/رض

