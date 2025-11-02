ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في فيتنام إلى 35 قتيلا

afp_tickers

2دقائق

أودت الأمطار القياسية والفيضانات التي شهدها وسط فيتنام هذا الأسبوع بحياة 35 شخصا، بحسب حصيلة جديدة أصدرتها السلطات الأحد، بينما لا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين.

تتعرّض المحافظات الساحلية في وسط فيتنام لأمطار غزيرة منذ أسبوع، إذ وصل منسوب الأمطار إلى 1,7 متر في 24 ساعة في مدينة هوي السياحية.

سُجّلت 35 حالة وفاة في محافظات هوي، ودا نانغ، ولام دونغ، وكوانغ تري، وفق الهيئة الفيتنامية لإدارة الكوارث والسدود (VDDMA).

وتسببت الأحوال الجوية السيئة بفيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق، مما أدى إلى تدمير منازل ومحاصيل.

في مدينة هوي آن القديمة، المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، يتنقل السكان في شوارع غمرتها المياه حتى مستوى الخصر.

لا يزال أكثر من 16500 منزل مغمورا بالمياه في مختلف أنحاء البلاد، وفق تقرير للهيئة الفيتنامية لإدارة الكوارث والسدود.

وأفادت وزارة البيئة الخميس بأن كيلومترات عدة من الطرق تضررت أو انقطعت بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية، مما أدى إلى تدمير أكثر من 5 آلاف هكتار من المحاصيل ونفوق أكثر من 16 ألف رأس ماشية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت الوزارة بأنّ المياه غمرت 128 ألف منزل، فيما سُجّل أكثر من 150 انهيارا أرضيا.

في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، غمرت المياه مناطق من شمال فيتنام بعد أن ضرب البلاد إعصارا “بوالو” و”ماتمو”.

لام/رك/لين