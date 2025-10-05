The Swiss voice in the world since 1935
ارتفاع قيمة البتكوين إلى مستوى قياسي يتجاوز 125 ألف دولار

بلغت قيمة البتكوين مستوى قياسيا جديدا الأحد إذ تجاوزت عتبة 125 ألف دولار.

ووصلت قيمة العملة المشفرة إلى 125.689  دولارا، متجاوزة القيمة القياسية التي حققتها في آب/اغسطس والبالغة 124.500 دولار.

تحسّنت قيمة البتكوين في ظل قلق المستثمرين حيال الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

كما دعم ارتفاع الأسهم الأميركية صعود البتكوين فيما بحث المستثمرون عن ملاذات آمنة بينما يتفاوض النواب الأميركيون على تمويل الحكومة الفدرالية، بحسب “بلومبرغ”.

عمل الرئيس الأميركي وعائلته أيضا على الترويج للعملات المشفرة ودخلوا في عدة مشاريع مرتبطة بها ساهمت في زيادة ثروته.

وشكّل دعم ترامب للأصول الرقمية تراجعا عن سنوات من تشكيك الحكومة الأميركية في قطاع العملات المشفرة في عهد سلفه جو بايدن، فيما مرر مجلس النواب الأميركي ثلاثة قوانين تاريخية مرتبطة بالعملات المشفرة في تموز/يوليو.

أدت هذه التغيّرات إلى ارتفاع كبير في قيمة البتكوين.

ونقلت “بلومبرغ نيوز” عن جوشوا ليم من شركة “فالكون إكس” للوساطات المرتبطة بالعملات المشفرة قوله إنه “مع وصول العديد من الأصول بما في ذلك الأسهم والذهب وحتى الأصول القابلة للجمع مثل بطاقات بوكيمون إلى مستويات مرتفعة بشكل غير مسبوق، ليس أمرا مفاجئا بأن يستفيد البتكوين من سردية التقليل من قيمة الدولار”.

