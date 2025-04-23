استخراج العطور من “مدينة الورود” في الصحراء السعودية

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أفنى السعودي الثمانيني خلف الله الطلحي أكثر من نصف حياته في زراعة الورود وتقطيرها لصناعة العطور في بلدته الطائف في غرب المملكة، وهو الآن ينتج أكثر من 60 عطرا مختلفا.

تُعرف الطائف باسم “مدينة الورود”، إذ ينبت فيها ما يقرب من 300 مليون زهرة كل عام في أكثر من 800 مزرعة يفتح كثير منها أبوابه للزوار في المدينة الجبلية القريبة من مكة، قبلة المسلمين.

يعمل الطلحي البالغ 80 عاما في القطاع منذ أكثر من 45 عاما. ويقول “أنا أحب الورد وأحافظ عليها كما أحافظ على أولادي، لأن هذه الشجرة إن ماتت، صعب تعويضها في يوم أو يومين أو سنة أو سنتين”.

ويقول الرجل الذي ارتدى ثوبا أبيض اللون واعتمر الشماغ الأحمر في مزرعته المترامية الأطراف “نحن من يوم مولدنا في المزارع ونمارس الزراعة وقبل 46 عاما بدأنا زراعة الورود”.

عندما يحل موسم الربيع من كل عام، تتفتح الورود في المدينة ذات المناخ المعتدل، لتتحوّل المناظر الطبيعية الصحراوية الشاسعة إلى لوحة وردية زاهية.

في شهر نيسان/أبريل، تُقطف الورود من أجل استخراج الزيت المستخدم في تطهير الجدران الخارجية للكعبة المشرّفة في مدينة مكة المكرمة، على مقربة من الطائف.

ويقول الرجل إنّه اليوم ينتج “في حدود خمسة الى ستة ملايين وردة بالسنة”.

وطوّر الطالحي وأسرته زراعتهم لصناعة مربحة في مجال العطور تنتج أكثر من 60 عطرا مختلفا.

ويقول “دهن الورد الطائفي مميّز عن جميع أنواع الورد في العالم. أنا زرت تركيا والمغرب، وجدت فيهما وردا شبيها بهذا الورد. (…)نفس الشجرة، نفس الورقة، نفس الزهرة، إنما الرائحة تختلف اختلافا كليا عن الورد الطائفي”.

– “عطر ملكي” –

ورغم إنتاجه الغزير، لا يصدّر الطلحي وروده خارج السعودية.

ويشرح “الورد الطائفي كمياته بسيطة. لذا يصدّر كمية قليلة، لأنه لا يكفي حاجة البلد. عندنا في السعودية عشاق للورد ولعطر الورد”.

ويضيف “إنه ورد ملكي، هو عطر الملوك والشيوخ” في السعودية.

وبحسب قاعدة البيانات الاقتصادية “تريند إيكونومي” TrendEconomy، صدّرت السعودية في 2023 ما قيمته 141 مليون دولار من منتجات العطور، بما في ذلك ماء الورد.

ويرعى العاملون في مزرعة الطلحي شجيرات الورد ويقطفون عشرات الآلاف من الزهور كل يوم لإنتاج ماء الورد والزيت، المكونين الثمينين الخاصين بصناعات التجميل وكذلك الطهي.

وبينما يقوم عمال بقطف الأزهار في الحقول، يعمل آخرون على ملء السلال يدويا، ثم تغلى الزهور وتُقطّر.

تغلى الورود على نار عالية حتى تتبخّر تقريبا، لمدّة 30 إلى 35 دقيقة، قبل أنّ تبدأ عملية التقطير التي تستمر لمدة ثماني ساعات تقريبا.

وبمجرّد أن يطفو الزيت إلى أعلى الأحواض الزجاجية، تبدأ عملية الاستخراج.

ويُستخرج الزيت بحقنة كبيرة لملء قوارير مختلفة الأحجام، ويبلغ سعر أصغرها 350 ريال سعودي (نحو 93 دولارا).

ويقول الطلحي وهو يتابع عملية التقطير، إنّ الورد “جزء من حياتي”.

– مزرعتي “هي الروح” –

لكن شغفه الشديد بالحفاظ على الورود بات يواجه ظواهر مرتبطة بالتغير المناخي مثل الحرارة العالية والبرد القارس أو الأمطار الغزيرة.

وأصدر علماء المناخ تحذيرات منتظمة بأن كل جزء من الدرجة من الاحتباس الحراري يزيد من شدة وتواتر الأحداث الجوية المتطرفة.

وأفاد تقرير صادر عن المجلس الأطلسي أن “تغيّر المناخ يُسرّع تدهور التربة من خلال عمليات مثل التملّح والتآكل والتصحّر، ما يُضعف جودة وإنتاجية الأراضي الصالحة للزراعة في المملكة العربية السعودية”.

وتوقّع المجلس انخفاض إنتاج القمح بنسبة تتراوح بين 20% و30% بحلول عام 2050 في المملكة الخليجية، بسبب الإجهاد الحراري ونقص مياه الري. كما توقّع انخفاض إنتاج أشجار النخيل والمحاصيل الأساسية الأخرى.

وهو ما بدت أثاره تظهر على الصحراء المحيطة بالطائف بالفعل، بحسب الطلحي.

ويقول الطلحي بقلق “العام الماضي والذي قبله كان برد شديد. هناك مزارع لم تُقطف منها زهرة واحدة”.

ويتابع “خلال سنتين ضرب البرد الورد وقلّ إنتاجه تماما”.

ويضيف “العوامل الجوية تحدث ولكن هذه السنة العوامل الجوية خفيفة جداً”، ويتابع “مع زيادة الطلب، بعنا كل إنتاج مزارعنا”.

رغم تقدّمه في السن، يعمل الطلحي في مزرعته ووسط عمّاله طوال اليوم منذ الفجر وحتى التاسعة مساء خصوصا في موسم الورد بين منتصف آذار/مارس ونهاية نيسان/أبريل.

ويقول “أعتبر المزرعة هنا هي الروح أو العرق النابض بجسمي.. إن شاء الله ما يفرق بيني وبينها إلا الموت”.

رس-هت/رض