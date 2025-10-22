استطلاع: معظم الأمريكيين يؤيدون اعتراف بلدهم بدولة فلسطينية

واشنطن (رويترز) – أظهر استطلاع لرويترز/إبسوس أن معظم الأمريكيين – بما في ذلك 80 بالمئة من الديمقراطيين و41 بالمئة من الجمهوريين – يعتقدون أن على الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية، في إشارة إلى أن معارضة الرئيس دونالد ترامب لهذه الخطوة لا تتماشى مع الرأي العام.

وأظهر الاستطلاع الذي استمر ستة أيام حتى يوم الاثنين، أن 59 بالمئة من المشاركين فيه أيدوا اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية، بينما عارضه 33 بالمئة، أما البقية فلم يكونوا واثقين أو لم يجيبوا على السؤال.

