The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

استقرار معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو بفضل تراجع أسعار النفط

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

استقر معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو، وفقا لمؤشر أسعار المستهلك الذي نُشر الثلاثاء، رغم توقعات الأسواق بحدوث ارتفاع نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة.

وسجّل مؤشر أسعار المستهلك وتيرة الارتفاع نفسها التي حققها في حزيران/يونيو، بنسبة 2,7% على أساس سنوي، بفعل تراجع أسعار النفط 9,5% خلال الفترة نفسها.

وعلى أساس شهري، تباطأ المؤشر ليسجل زيادة بنسبة 0,2% بعد أن كانت 0,3% في حزيران/يونيو، بما يتماشى مع توقعات المحللين، وفقا لتفاهم نشرته ماركيت واتش.

باستثناء الأسعار المتقلبة للطاقة والغذاء، سجّل المؤشر ارتفاعا واضحا بنسبة 3,1% على أساس سنوي، وهو ما جاء أيضا متوافقا مع التوقعات.

وجاء نشر هذه البيانات في سياق دقيق إذ توقّع معظم الاقتصاديين أن يشهد التضخم ارتفاعا في الولايات المتحدة مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب منذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير.

ومع ذلك، لم تُظهر البيانات الرسمية حتى الآن أي انحراف كبير، ما دفع ترامب إلى التصريح بعدم وجود تضخم، وبالتالي عدم وجود سبب يمنع الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) من خفض أسعار الفائدة.

وفي الوقت عينه، شهد مكتب إحصاءات العمل المسؤول عن إعداد مؤشر أسعار المستهلك، اضطرابات نتيجة تدخلات مباشرة من ترامب.

وعيّن الرئيس الأميركي الإثنين أحد أبرز مناصريه إيه جاي أنتوني رئيسا للوكالة الرئيسية لإحصاءات العمل بعد نحو أسبوعين من إقالته رئيستها السابقة إثر نشرها أرقاما سيّئة أظهرت تراجعا ملحوظا في الوظائف خلال فصل الربيع.

وصرّح ترامب “اقتصادنا مزدهر، وايه جاي سيضمن أن تكون الأرقام المنشورة صادقة وعادلة”.

وأنتوني الذي يتولى مسؤولية الشؤون الاقتصادية في مؤسسة هيريتج المعروفة بمواقفها المحافظة جدا، نشر مقالات عدة على موقع المؤسسة يدعم فيها سياسات الرئيس الجمهوري.

ميل/ماش/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
9 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
جيسيكا
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
25 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
63 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية