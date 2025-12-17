استهلاك الفحم عالميا سيسجّل مستوى قياسيا في 2025 قبل التراجع

يُتوقَع أن يتجاوز الاستهلاك العالمي للفحم بنسبة طفيفة الرقم القياسي الذي بلغه عام 2025، لأسباب من بينها إجراءات سياسية اتخذتها الإدارة الأميركية، لكنه سيبدأ بالتراجع بحلول 2030 بفضل تنامي مصادر أخرى لتوليد الكهرباء، وفقا للوكالة الدولية للطاقة.

وافاد تقرير سنوي نشرته الوكالة الأربعاء عن الفحم الذي يُعد المساهم الرئيسي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الأنشطة البشرية بأن من المُتوقَع أن يسجّل الطلب العالمي على الفحم في 2025 ارتفاعا طفيفا بنحو 0,5 في المئة عما كان عليه في 2024 الذي كان بدوره عاما قياسيا، ليصل إلى 8,85 مليارات طن.

وقال مدير أسواق الطاقة في الوكالة كيسوكي ساداموري خلال مؤتمر صحافي أن سنة 2025 تتجه إلى “رقم قياسي تاريخي جديد” لاستهلاك الفحم بعد الذروة التي سُجلت العام الفائت.

إلاّ أن الوكالة أشارت إلى أن هذا الاستهلاك يُفترَض أن يتراجع قليلا “بحلول 2030″، وأن يعود “إلى مستوى الذي كان عليه عام 2023″، بفعل “منافسة متزايدة من مصادر أخرى للكهرباء”، كالطاقة النووية والغاز الطبيعي المسال.

ولا تزال الصين الدولة الأكثر استهلاكا للفحم رغم تعويلها الواسع على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إذ أن حصتها وحدها من الطلب العالمي تبلغ 56 في المئة.

أما حجم طلب الهند فتراجع للمرة الثالثة في 50 عاما، بعدما كانت المساهم الأكبر في نمو السوق.

وسُجّل اتجاه معاكس في الولايات المتحدة، حيث أسهمَ ارتفاع أسعار الغاز وسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب المؤيدة للإبقاء على مصادر الطاقة الأحفورية والتي تبطئ إغلاق محطات الفحم، في تعزيز الاستهلاك الآخذ في التراجع منذ 15 عاما. وأسهمت الولايات المتحدة وحدها بـ37 مليون طن في الزيادة الإجمالية البالغة 40 مليون طن خلال عام واحد.

وفي الاتحاد الأوروبي، لم يتراجع الطلب على الفحم سوى بنسبة 3 في المئة، بعد متوسط انخفاض بلغ 18 في المئة عامَي 2023 و2024، ويعود ذلك خصوصا إلى ضعف إنتاج الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح في النصف الأول من العام.

