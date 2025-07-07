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اسهم تيسلا تهبط في وول ستريت بعد اعلان ماسك تأسيس حزب جديد

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انخفض سهم شركة تسلا للسيارات الكهربائية بنحو 8% عند افتتاح بورصة وول ستريت الاثنين، بعد أن أعلن رئيسها إيلون ماسك السبت تأسيس حزب سياسي جديد باسم “حزب أميركا”. 

انخفضت أسهم الشركة حوالى الساعة 13,50 بتوقيت غرينتش، بنسبة 7,76% لتصل إلى 290,89 دولارا أميركيا، متراجعة عن عتبة قيمتها السوقية الرمزية البالغة تريليون دولار أميركي.

واعتبر دان إيفز المحلل المالي في شركة ويدبوش أن “انخراط ماسك في السياسة … هو الاتجاه المعاكس تماما للاتجاه الذي يريد مستثمرو أو مساهمو تيسلا أن يتخذه”.

وعد ماسك الذي يعارض بشدة مشروع قانون ميزانية الرئيس الأميركي منددا بتأثيره على المالية العامة، مؤخرا بتأسيس حزب سياسي في حال إقراره. 

الجمعة بمناسبة عيد الاستقلال الأميركي والتوقيع في أجواء احتفالية على قانون ترامب “الكبير والجميل” للموازنة، أطلق استطلاع رأي حول هذه الفكرة على موقعه للتواصل الاجتماعي. 

أعلن قطب التكنولوجيا السبت “انكم بنسبة اثنين إلى واحد، تريدون حزبا سياسيا جديدا، وستحصلون عليه”، في حين أعرب 65% من نحو 1,2 مليون ناخب عن رغبتهم في أن يبصر “حزب أميركا” النور.

كان ماسك وترامب قريبين جدا والملياردير هو المانح الأكبر لحملة الجمهوري الرئاسية لعام 2024. وقاد “لجنة الكفاءة الحكومية” لخفض الإنفاق الفدرالي، وكان ضيفا دائما على المكتب البيضوي. 

لكن الرجلين دخلا في خلاف علني غادر اثره ماسك في أيار/مايو “إدارة الكفاءة الحكومية” ليصب تركيزه على شركاته.

واضاف إيفز “بعد مغادرة إدارة ترامب وإدارة الكفاءة الحكومية، شعر مساهمو تيسلا بالارتياح… لكن هذا الارتياح لم يدم طويلا، وقد تفاقم الوضع مع هذا الإعلان”. 

انتقد الرئيس الأميركي الأحد إعلان حليفه السابق تأسيس حزب سياسي جديد ووصفه بأنه “سخيف”.

وانخفض سهم تيسلا بنحو 40%، منذ ذروته في كانون الأول/ديسمبر.

بور/ريم/ص ك

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