الآلاف يتظاهرون تضامنا مع غزة على هامش مهرجان البندقية السينمائي

تظاهر آلاف الأشخاص السبت في البندقية تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، على هامش مهرجان البندقية السينمائي الذي حمل طابعا سياسيا.

وتوقف المتظاهرون الذين خرجوا تلبية لدعوة من منظمات يسارية في منطقة البندقية، عند مدخل المهرجان، وسط حراسة أمنية مشددة.

ورفعت خلال التظاهرة لافتات تدعو إلى مقاطعة إسرائيل و”وضع حد للإبادة” وسط عدد كبير من الأعلام الفلسطينية.

وهتف العديد من المشاركين “فلسطين حرة”، الشعار الذي شاع استخدامه في التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين حول العالم.

وقال ماركو سيوتولا (31 عاما)، وهو مهندس برمجيات شارك في التحرك “تحظى صناعة الترفيه بمواكبة واسعة، لذا عليهم اتخاذ موقف تجاه غزة”.

وأضاف “لا أعني أنه يجب على الجميع التحدث عن +الإبادة الجماعية+، ولكن، على الأقل، ينبغي على الجميع اتخاذ موقف، لأنها ليست قضية سياسية، إنها قضية إنسانية”.

وقالت كلوديا بوجي، وهي مدرسة كانت تحمل العلم الفلسطيني، “نحن جميعا نعلم ما يحدث، ولا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو”.

– دعم من الفنانين –

وعبر العديد من الفنانين عن دعمهم للفلسطينيين في مهرجان البندقية خلال الأيام الأخيرة، من بينهم المخرجة المغربية مريم التوزاني وزوجها المخرج نبيل عيوش اللذان حملا لوحة سوداء كُتب عليها “أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة” على السجادة الحمراء مساء الجمعة.

وقالت التوزاني لوكالة فرانس برس السبت “أعتقد أنه من الضروري أن نُسمع أصواتنا. الجميع. أريد أن يتمكن الجميع من التعبير عن آرائهم في هذا الشأن. وأن يرفعوا أصواتهم”.

والخميس، وضع المخرج اليوناني يورغوس لانثيموس دبوسا بألوان العلم الفلسطيني خلال المؤتمر الصحافي لفيلمه الروائي الطويل “بوغونيا” Bugonia.

واتسم افتتاح مهرجان البندقية السينمائي برسالة مفتوحة كتبتها مجموعة “البندقية من أجل فلسطين” التي أسسها عشرة مخرجين إيطاليين مستقلين، تدين الحرب في قطاع غزة، والتي بدأت اثر الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأكد فابيوماسيمو لوزي، أحد مؤسسي المجموعة، لوكالة فرانس برس “كان الهدف من الرسالة وضع غزة وفلسطين في قلب الاهتمام العام في البندقية، وهذا ما حدث”.

وأضاف “نحن مندهشون للغاية من عدد ردود الفعل”، مؤكدا أن الرسالة جمعت ألفي توقيع، بينها ما يعود الى مشاهير من السينما العالمية، من كين لوتش إلى أودري ديوان مرورا بأبيل فيرارا.

– فيلم عن هند رجب –

وقال المدير الفني لمهرجان البندقية ألبرتو باربيرا لوكالة فرانس برس إن المهرجان “لا يتخذ مواقف سياسية مباشرة” مؤكدا تعاطفه مع الوضع المأسوي في غزة.

إلاّ أن باربيرا رفض على نحو قاطع استبعاد بعض الفنانين بسبب دعمهم النشط لإسرائيل، على ما طالبت به “البندقية من أجل فلسطين”. وتقصد الجمعية خصوصا الممثل جيرارد باتلر والممثلة غال غادوت، بطلي فيلم “إن ذي هاند أوف دانتي” In the Hand of Dante الذي يُعرض خارج إطار المسابقة.

ومن المقرر أن يعرض في المهرجان الأربعاء فيلم “صوت هند رجب” The voice of Hind Rajab ضمن المسابقة الرسمية، وتتناول فيه المخرجة التونسية كوثر بن هنية قصة مقتل طفلة فلسطينية في السادسة في 29 كانون الثاني/يناير 2024 في قطاع غزة مع عدد من أفراد عائلتها أثناء محاولتهم الفرار من القصف.

وأثارت تسجيلات صوتية استخدمت في الفيلم للمكالمة بين هند رجب وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قبل موتها، تأثرا في مختلف أنحاء العالم بعد بثها.

ويحظى عرض الفيلم باهتمام بالغ في المهرجان.

