الأربعاء أول أيام رمضان في السعودية والإمارات وقطر والخميس في إيران

أعلنت السعودية والإمارات وقطر الثلاثاء أن الأربعاء هو أول أيام رمضان، فيما أعلنت إيران أن الخميس هو أول أيام شهر الصوم.

وجاء في بيان للديوان الملكي السعودي أن “المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ”.

وفي الإمارات، أعلن ديوان الرئاسة “ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليكون بذلك يوم غدٍ الأربعاء الموافق 18 من شهر فبراير (شباط) هو أول أيام الشهر الفضيل في الدولة”، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر أيضا الأربعاء أول أيام رمضان.

في إيران، قال مكتب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي إنه “من المتوقع – كما هو موضح في التقويم – أن يكون الخميس هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك”.

وكانت سلطنة عمان أعلنت قبل أسبوع أنّ شهر رمضان على أراضيها سيبدأ الخميس “نظرا لما أثبته علم الفلك”.

ورغم تطور الحسابات الفلكية وقدرتها على تحديد بدء الشهور الإسلامية لسنين طويلة سلفا، تتمسّك المؤسسات الدينية السعودية باعتماد الرؤية بالعين المجردة كمصدر رسمي لثبوت ظهور الهلال، وهو الأمر المعمول به شرعيا منذ عهد النبي محمد الذي قرن بدء الصيام برؤية الهلال.

وتتبع الكثير من الدول الإسلامية حول العالم المملكة العربية السعودية في تحديد بدء رمضان. وتعتمد السلطات السعودية على شهادات مترائين في 12 موقعا حول المملكة لتحديد ثبوت شهر رمضان في ليلة التحرّي من عدمه.

وبناء على هذه الشهادات، تصدر المحكمة العليا السعودية قرارها بخصوص حلول شهر الصوم، قبل أن يعتمده الملك.

