الأردن يباشر جسرا جويا لنقل المساعدات إلى داخل غزة

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باشرت الثلاثاء 16 مروحية عسكرية بنقل عشرين طنا من المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية من الأردن إلى داخل قطاع غزة المدمر جراء حرب استمرت أكثر من 15 شهرا، في إطار جسر جوي سيستمر ثمانية أيام.

وانطلقت المروحيات، وبينها اثنتان من إيطاليا فيما البقية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، من قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية في منطقة الغباوي في محافظة الزرقاء (نحو 30 كلم شمال – شرق عمان).

ورافق مصور وكالة فرانس برس إحدى المروحيات الأردنية التي هبطت في منطقة معبدة ومجهزة في معبر “القرارة” في قطاع غزة الذي يعرف أيضاً بإسم معبر “كيسوفيم” شرقي قطاع غزة في منطقة القرارة في خان يونس.

وقبيل وصول المروحية الأردنية إلى الموقع رافقتها في الجو مروحية إسرائيلية أوصلتها إلى المهبط، بينما استقبل جنود أردنيون المروحية لدى وصولها وأفرغوا حمولتها.

ويتم تسليم المساعدات، التي تضم مواد طبية واغاثية ومواد غذائية خصوصا للأطفال الرضع، إلى موظفي برنامج الأغذية العالمي لتوزيعها.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن المملكة “تطلق جسرا جويا إنسانيا على مدى ثمانية أيام وبمعدل 16 رحلة جوية يومية تقوم بها طائرات سلاح الجو الملكي بالتشارك مع دول صديقة، واليوم تشارك مروحيتان من إيطاليا”.

واضاف أن “الجسر الجوي يأتي بالتزامن مع عودة مئات الالاف إلى شمال القطاع ومن اجل التخفيف عنهم”، مشيرا إلى ان “الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة يعيش حالة مرعبة من الدمار والمعاناة وبحاجة الى المزيد من المساعدات”.

من جهته، قال الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة الأردنية مصطفى الحياري، إن “الجسر الجوي يسهم في إيصال المواد الإغاثية ذات القيمة العالية إلى مناطق صعبة، بما يضمن عدم تعرضها للتلف أو الضرر”.

وأضاف أنه “في كل يوم من الأيام الثمانية سيتم تنفيذ 16 رحلة جوية من طائرات (مروحيات) +بلاك هوك+ التابعة لسلاح الجو الملكي وطائرتين من نوع +ان اتش 90+ من القوة الجوية الإيطالية”.

وأشار الحياري إلى أن هذه المروحيات ستنقل يوميا 20 طنا من المساعدات الإنسانية.

منذ اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس قبل 15 شهرا تسبّب القصف الإسرائيلي للقطاع الفلسطيني بقدر من الدمار “غير مسبوق في التاريخ الحديث”، بحسب الأمم المتحدة.

وأجرى سلاح الجو الاردني 125 عملية لإنزال المساعدات جوا على القطاع خلال الحرب، بالإضافة إلى المشاركة في 266 عملية إنزال جوي للمساعدات مع دول عربية وأجنبية.

وأرسل الأردن 53 طائرة عسكرية محملة بمساعدات إلى مطار العريش المصري تم تسليمها لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

كما سيرت المملكة برا إلى غزة أكثر من 5500 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية، بحسب الهيئة الخيرية الملكية الأردنية.

تسبّب هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي نفذته حركة حماس في إسرائيل بمقتل 1210 أشخاص، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا.

وقُتل في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ردا على الهجوم، ما لا يقل عن 47317 شخصا معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

كط/مح/ص ك