الأمم المتحدة: تقارير عن احتمال توسيع إسرائيل عملياتها بغزة “مقلقة للغاية”

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(رويترز) – وصفت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء التقارير المتعلقة بقرار محتمل لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء قطاع غزة بأنها “مقلقة للغاية” إذا صحت.

وقال ميروسلاف جينكا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عن الوضع في غزة إن مثل هذه الخطوة “ستُنذر بعواقب كارثية… وقد تُعرّض حياة الرهائن المتبقين في غزة للخطر بشكل أكبر”.

وأضاف “القانون الدولي واضح في هذا الصدد، غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية ويجب أن تبقى كذلك”.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)