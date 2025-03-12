الأمم المتحدة: 6.2 مليون امرأة وفتاة باليمن يواجهن مخاطر العنف في 2025

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عدن (رويترز) – قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن 6.2 مليون امرأة وفتاة عرضة لمخاطر العنف في اليمن، وبحاجة للمساعدات المنفذة للحياة خلال العام الحالي، خاصة وهن يواجهن الجوع وانهيار نظام الرعاية الصحية وذلك مع استمرار الحرب الدائرة منذ 10 سنوات.

وقال مكتب الصندوق باليمن على إكس “6.2 مليون امرأة وفتاة عرضة لمخاطر العنف بمختلف أشكاله، بما فيها التعرض للإساءة والاستغلال خلال عام 2025، جراء الأزمة الإنسانية المطولة في هذا البلد المصنف كإحدى أفقر الدول العربية”.

وأضاف الصندوق أن هناك أيضا نحو خمسة ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب لا يحصلن إلا على خدمات محدودة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية.

كان منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة توم فليتشر قال الأسبوع الماضي إن باليمن أعلى معدل وفيات الأمهات في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع الدائر في اليمن الذي يدخل أواخر الشهر الجاري عامه الحادي عشر بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي إلى مقتل عشرات الآلاف ودفع ملايين إلى حافة المجاعة.