الأمم المتحدة تحث إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني الذي يقوض حل الدولتين
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة
الأمم المتحدة (رويترز) – قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الخميس إن المنظمة الدولية تدعو إسرائيل إلى التراجع عن قرارها بدء العمل على مشروع استيطاني من شأنه أن يقسّم الضفة الغربية ويعزلها عن القدس الشرقية.
وقال دوجاريك للصحفيين “سيُنهي هذا المشروع فرص حل الدولتين”.
وأضاف “المستوطنات تُخالف القانون الدولي… وتزيد من تكريس الاحتلال”.
(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)