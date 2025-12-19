الأمم المتحدة تعلن انتهاء حالة المجاعة في غزة مع بقاء الوضع حرجا

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن المجاعة في غزة انتهت لكن السواد الأعظم من سكان القطاع ما زالوا يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.

وقالت الهيئة المشرفة على “التصنيف المتكامل للأمن الغذائي” (آي بي سي) التي مقرّها روما “بعد وقف إطلاق النار الذي أقرّ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أظهر التحليل الأخير للهيئة تحسّنا ملحوظا في الأمن الغذائي والتغذية”.

غير أن السواد الأعظم من السكان ما زالوا “يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي” وما زال الوضع “حرجا” بالرغم من تحسّن وصول “الإمدادات الغذائية الإنسانية والتجارية”، بحسب الهيئة التي تعدّ الأمم المتحدة ومنظماتها من كبار المشاركين فيها.

وأوضحت الهيئة أن “قطاع غزة بكامله مصنّف في حالة طوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف) لغاية منتصف نيسان/أبريل 2026. وما من منطقة مصنّفة في حالة مجاعة (المرحلة الخامسة من التصنيف)”.

وبحسب توقّعات “آي بي سي” التي تشمل الفترة الممتدّة من الأول من كانون الأول/ديسمبر إلى 15 نيسان/أبريل 2026، “من المرتقب أن يبقى الوضع خطرا، مع حوالى 1,6 مليون شخص ما زالوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي بمستوى الأزمة أو أسوأ (المرحلة الثالثة أو أعلى من التصنيف)”.

واعتبر الفرع الفرنسي من منظمة أوكسفام أن “المجاعة في غزة ما زالت بمستويات مريعة يمكن تفاديها”، مع الإشارة في بيانه إلى أن “إسرائيل تسمح بدخول عدد قليل جدّا من المساعدات وما زالت تصدّ طلبات عشرات المنظمات الإنسانية المعترف بها”.

